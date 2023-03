BLUETTI : rendez-vous au salon BePositive 2023 pour découvrir les dernières solutions énergétiques de la marque

BLUETTI est l’un des spécialistes des solutions énergétiques permettant de produire et stocker de l’énergie. Nous retrouvons ainsi des batteries de secours, des stations électriques portables ou encore des panneaux solaires. Pour les plus curieux, sachez que la marque est en ce moment présente à Lyon jusqu’au 23 mars 2023 afin de présenter sa toute nouvelle gamme de produits aux consommateurs.

L’énergie est de plus en plus chère. L’alternative pour faire quelques économies est de profiter de l’énergie solaire. Cependant, la stocker est important afin de la rentabiliser de façon plus pérenne. Il est ainsi nécessaire d’avoir une ou plusieurs batteries. BLUETTI propose ainsi des solutions parfaites pour récolter l’énergie et la stocker (stations électriques portables, panneaux solaires et divers systèmes énergétiques pour maisons intelligentes).

Dans le cas où vous êtes sur Lyon ou envisagez d’y aller dans les jours à venir, sachez que BLUETTI est présente au salon BePositive 2023 du 21 au 23 mars. Elle est plus précisément située au stand numéro 2.1K08 afin de répondre à vos interrogations autour de ses solutions, les différents produits et services, ou encore les nouvelles initiatives de la marque.

Concernant sa présence au salon, le porte-parole de BLUETTI a déclaré : « Nous sommes ravis de participer au salon BePositive et avons hâte de présenter notre dernière gamme de solutions d’énergie. Notre mission est de donner aux particuliers et aux entreprises les moyens de disposer de solutions d’énergie durables et fiables, et cette exposition présente une excellente occasion d’échanger avec des personnes et des entreprises qui partagent notre vision ».

