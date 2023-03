Pixel 8 et 8 Pro : voici les performances de la puce Google Tensor G3 !

Google propose ses propres puces sur ses Pixel depuis maintenant deux générations : les Tensor. Avec l’arrivée des Pixel 8 et 8 Pro à la rentrée 2023, nous aurons droit à la Tensor G3. Bonne nouvelle, de premières informations viennent de tomber sur cette dernière. Malheureusement, la firme américaine n’envisage pas de rattraper son retard par rapport aux autres modèles Android haut de gamme au niveau des performances.

La puissance n’a jamais été recherchée par Google avec ses puces Tensor introduites dans les Pixel 6 et Pixel 7. L’objectif premier est d’offrir une expérience grand public, assurant une expérience utilisateur bien optimisée répondant à la majorité des cas d’usage traditionnels de la vie quotidienne.

Cependant, la firme de Mountain View améliore sa copie d’année en année. Et la Tensor G3 des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne va pas déroger à la règle. Pour rappel, ces deux nouveaux smartphones devraient embarquer une puce Exynos de Samsung, au début envisagée pour les Galaxy S23 : la Exynos 2300.

Dans un rapport d’IT Home, nous en apprenons un peu plus sur l’Exynos 2300 qu’utiliseraient les prochains modèles de Google. Le média explique ainsi que la puce profiterait d’un cœur GPU Cortex-X3 ayant une fréquence maximale de 3,09 GHz ; trois cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,65 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 2,1 GHz. Pour la partie graphique, nous aurions droit à un GPU Xclipse 930 basé sur l’architecture RDNA2 d’AMD, cadencé à 1,4 GHz.

En bref, le cœur principal est moins performant que la Snapdragon 8 Gen 2, que ce soit la version originale ou celle optimisée pour les Galaxy S23. Ces dernières atteignent respectivement une fréquence de 3,2 GHz et 3,36 GHz. La puce Tensor G3 des Pixel 8 et 8 Pro n’irait ainsi pas aussi haut côté performances.

Cependant, elle miserait sur une meilleure efficacité énergétique, garantissant ainsi une autonomie revue à la hausse par rapport aux Pixel 7. En effet, la Tensor G3 serait gravée en 4 nm, contre une gravure de 5 nm pour la Tensor G2.

