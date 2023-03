Microsoft : Bing peut maintenant générer des images grâce à l’intelligence artificielle

Microsoft continue de tout miser sur son moteur de recherche Bing et l’intelligence artificielle. La firme américaine vient en effet d’annoncer une belle nouveauté : Bing Image Creator. Il s’agit purement et simplement d’une IA basée sur le modèle Dall-E permettant de générer des images en fonction de votre requête.

Alors que Google s’apprête à proposer son intelligence artificielle Bard à certains utilisateurs, Microsoft ne perd pas de temps en étendant les capacités de Bing. Aux dernières nouvelles, nous apprenions que GPT-4 était introduit dans le moteur de recherche de Microsoft, améliorant ainsi les capacités de l’intelligence artificielle conversationnelle.

Désormais, on monte à un niveau supérieur avec l’annonce de « Bing Image Creator ». Par le biais d’un billet de blog, Microsoft explique qu’il est maintenant possible de générer des images grâce à l’intelligence artificielle. Nous apprenons plus précisément que le générateur d’image d’OpenAI, alias Dall-E, est utilisé pour cette nouvelle fonctionnalité.

Dans les détails, la firme de Redmond déclare que Bing Image Creator « permet de créer une image simplement en utilisant vos propres mots pour décrire l’image que vous voulez voir ». Nous apprenons d’ailleurs que tout se passe dans la même interface que d’habitude, permettant ainsi aux utilisateurs de « générer du contenu écrit et visuel en un seul endroit, depuis le chat ».

Au passage, Microsoft vend son produit en soulignant que les informations visuelles sont traitées « environ 60 000 fois plus vite que le texte ». Ainsi, l’entreprise explique que cela « fait des outils visuels un moyen essentiel de recherche, de création et de compréhension ». Les données de Bing montrent d’ailleurs que les images sont la seconde catégorie la plus utilisée, juste après les « recherches générales sur le web ».

Pour le moment, Bing Image Creator est accessible à l’adresse suivante. Les membres ayant accès à la preview du nouveau Bing pourront prochainement y avoir accès dans le chat via le mode Créatif, et plus tard dans Microsoft Edge directement.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Microsoft ajoute de l’intelligence artificielle pour booster Outlook, Word, Excel et PowerPoint !