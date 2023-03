Microsoft ajoute de l’intelligence artificielle pour booster Outlook, Word, Excel et PowerPoint

La course à l’intelligence artificielle continue. Durant un évènement de présentation, Microsoft est venue dévoiler un outil permettant de booster sa suite bureautique : Microsoft 365 Copilot. De nouvelles fonctionnalités boostées par l’IA sont ainsi ajoutées à Outlook, Word, Excel, PowerPoint ou encore Teams. L’occasion pour les utilisateurs de gagner beaucoup de temps dans leurs tâches quotidiennes.

Alors que GPT-4 vient d’être introduit dans le nouveau Bing, et que l’IA d’OpenAI pose ses valises sur Microsoft Edge, Microsoft n’en oublie sa suite bureautique Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint…). L’entreprise vient d’ailleurs d’annoncer Microsoft 365 Copilot, un nouvel assistant profitant de plusieurs fonctionnalités avec intelligence artificielle.

Intégré dans toutes les applications « que vous utilisez tous les jours », Microsoft 365 Copilot « vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de réduire les tâches fastidieuses », explique Microsoft. Ainsi, ce nouvel outil vous « aide à libérer votre créativité, à débloquer votre productivité et à améliorer vos compétences ». Microsoft ne s’arrête pas à cette simple annonce, et précise exactement ce que cet outil apportera à ses applications les plus populaires.

Pour commencer, Word peut maintenant suggérer d’autres tournures de phrases en fonction du ton que vous souhaitez (professionnel ou décontracté par exemple) ; donner des conseils pour renforcer un argument ; ou encore éliminer des incohérences dans une partie de votre document. Du côté d’Excel, le nouvel utilitaire avec intelligence artificielle permet de répondre à vos questions, suggérer des formules, créer des infographies, faire des simulations ou encore mettre en avant des corrélations.

Avec PowerPoint, Microsoft 365 Copilot viendra s’appuyer sur des documents déjà écrits, une description ou encore un plan sommaire afin de confectionner des présentations comportant des annotations et des sources. En plus de cela, l’intelligence artificielle peut raccourcir les présentations trop longues ; vous aider à la mise en page ; synchroniser les animations ; ou encore formater du texte.

Outlook de son côté vient quant à lui vous aider à trier vos mails pour vous afficher les courriels les plus importants ; résumer les longs fils de discussions, avec notamment la mise en avant de la situation, des points de vue de chacun et des questions en suspens ; répondre à un mail, tout en permettant d’ajuster le ton et la longueur de ce dernier ; et aussi transformer des notes rapides en message professionnel.

Pour finir, Microsoft 365 Copilot permet à Teams de profiter d’une IA permettant « d’obtenir des réponses à des questions spécifiques ou de vous tenir au courant de ce que vous avez manqué, tout cela sans interrompre le cours de la discussion » durant une visioconférence. L’outil sert aussi à planifier des rendez-vous ou identifier des réponses pertinentes à un suivi de projet.

Microsoft 365 Copilot est pour le moment en cours de test chez 20 entreprises. L’expérimentation de cet utilitaire boosté à l’intelligence artificielle arrivera ainsi progressivement chez les autres clients de la suite bureautique. Reste maintenant à patienter pour savoir quand cela sera disponible pour tout le monde, et surtout à quel prix.

