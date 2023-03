Steam Deck : le modèle avec écran OLED n’est pas prêt d’arriver

Mauvaise nouvelle pour les joueurs, le Steam Deck n’est pas prêt de s’équiper d’un écran OLED (à l’instar de la Switch OLED). Un cadre de chez Valve vient en effet de déclarer qu’il faudrait beaucoup de temps pour changer la technologie d’écran de la console portable. L’objectif étant bien évidemment de toujours offrir une très bonne expérience utilisateur tout en introduisant l’OLED.

Avec la technologie OLED, les écrans de TV, smartphones, de tablettes ou encore ordinateurs propose un avantage notable par rapport au LCD : un contraste infini et une meilleure calibration des couleurs. En plus de cela, elle consomme moins d’énergie. Cependant, passer un produit d’un écran à un autre n’est pas chose facile. Valve vient d’ailleurs de parler de ce sujet autour du Steam Deck.

Le site PC Gamer vient en effet de rapporter les propos de Pierre-Loup Griffais, cadre de chez Valve, autour d’une console portable avec écran OLED. Ce dernier vient ainsi expliquer que la transition du LCD à l’OLED va prendre du temps.

Étant au cœur du Steam Deck, « Tout est ancré à lui. Concrètement, tout est lié à tout dans un produit si petit. Je pense que ce serait beaucoup plus de travail que les gens n’imaginent. Je ne pense pas que nous faisons des concessions, mais la simple idée de changer d’écran et le tour est joué… il faudrait faire beaucoup plus que ça en réalité », explique-t-il.

Pierre-Loup Griffais souligne ainsi que l’écran est « quelque chose que vous devez prévoir en amont ». Les équipes de chez Valve se sont ainsi assurées que la dalle LCD « pourrait fonctionner parfaitement » avant de sortir le Steam Deck. « Il s’agit de la façon dont vous harmonisez ce qu’il y a entre le SoC et la dalle », conclut-il.

Vous l’aurez donc compris, le Steam Deck OLED n’est pas prêt d’arriver de si tôt. En effet, il nécessite encore plusieurs mois, et plus probablement années, de développement.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Steam Deck : le dock est maintenant disponible à l’achat !