Pixel 8, Galaxy A24 & Snapdragon 7+ Gen 2 – Tech Express

Dans cette édition du Tech Express, découvrez les dernières nouveautés en matière de smartphones. Le Pixel 8 est présenté avec un design compact tandis que Samsung confirme l’arrivée du Galaxy A24, un modèle abordable dont les premiers détails ont fuité. Du côté de Qualcomm, la nouvelle puce Snapdragon 7+ Gen 2 est annoncée comme la nouvelle reine des smartphones Android milieu de gamme, avec le début du teasing du premier smartphone Xiaomi Poco F5 utilisant cette puce. Enfin, TikTok offre désormais la possibilité de remettre à zéro son fil « Pour toi ».

Les news Tech : Pixel 8, Galaxy A24, Snapdragon 7+ Gen 2

Selon l’analyste Jeff Pu, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront vendus plus chers que les modèles précédents en raison des nouvelles fonctionnalités comme la puce A17 et le capteur périscopique. Le prix exact de l’augmentation n’a pas été confirmé, mais pourrait être d’au moins 50 dollars. Cette hausse serait une première pour Apple aux États-Unis depuis l’iPhone X.

TikTok permet désormais de remettre à zéro le fil de vidéos personnalisé « Pour toi ». Cette fonctionnalité radicale permet de recommencer l’expérience utilisateur sans données précédentes. Pour cela, il suffit d’aller dans les paramètres et de cliquer sur « Rafraîchir votre fil Pour Toi ». TikTok propose également d’autres moyens pour réguler le contenu affiché, tels que le filtrage des vidéos par hashtag et la possibilité de notifier l’algorithme des vidéos qui ne vous plaisent pas.

Qualcomm lance la Snapdragon 7+ Gen 2 pour smartphones Android milieu de gamme. Cette nouvelle puce possède un processeur Kryo à 8 cœurs, un GPU Adreno deux fois plus rapide et une IA plus performante. Elle améliore également les capacités photo, la connectivité 5G et prend en charge le Variable Rate Shading pour les joueurs.

Les dernières news de Droidsoft

Le Poco F5 serait l’équivalent européen du Redmi Note 12 Turbo avec la puce Snapdragon 7+ Gen 2. Xiaomi a également teasé la puissance du Redmi Note 12 Turbo avec son mode turbo et confirmé que le Redmi Note 12 Pro aurait également la même puce.

Samsung annonce le lancement prochain du Galaxy A24, disponible dans les mois à venir en Turquie et potentiellement en Europe. Des fuites révèlent son design similaire au Galaxy A34 et sa fiche technique : écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD+, puce Snapdragon 680, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, batterie de 5 000 mAh, caméra selfie de 13 Mpx et module photo avec capteur principal 50 Mpx. Prix de lancement estimé à environ 285 dollars.

Voilà qui conclut notre édition de cette semaine du Tech Express, restez à l’affût pour les dernières news tech du Café Du Geek ! N’hésitez pas à réagir en commentaire et partager l’article pour faire découvrir les dernières tendances tech à vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d’actualités passionnantes !