Qualcomm annonce la puce Snapdragon 7+ Gen 2, nouvelle reine des smartphones Android milieu de gamme

Qualcomm continue de faire évoluer sa gamme de puces pour smartphones Android. La marque vient en effet d’annoncer la Snapdragon 7+ Gen 2, venant directement succéder à la Snapdragon 7 Gen 1. Nous retrouvons ainsi un SoC survitaminé, qui devrait logiquement être plébiscité sur les modèles milieu de gamme dans les semaines à venir.

Après la Snapdragon 8 Gen 2, faisant des merveilles sur les smartphones haut de gamme (et notamment le Galaxy S23 Ultra), Qualcomm est de retour avec une nouvelle puce pour smartphones Android avec la Snapdragon 7+ Gen 2. Cette dernière vient directement cibler une catégorie de produits : les modèles de milieu de gamme.

Succédant directement à la Snapdragon 7 Gen 1, ce nouveau SoC apporte bien évidemment des améliorations au niveau des performances. Du côté du CPU, Qualcomm vient proposer un processeur Kryo à 8 cœurs (1 cœur hautes performances, 3 performants et 4 haute efficacité) permettant de monter à 2,91 GHz. Concrètement, la Snapdragon 7+ Gen 2 est 50 % plus performantes que la génération précédente, et 13 % plus économe en énergie.

La partie GPU Adreno est de son côté deux fois plus rapide et l’IA deux fois plus performante. Cette dernière apporte au passage de meilleures performances d’upscalling pour la partie photo et les jeux. Pour les joueurs, nous apprenons aussi que la Snapdragon 7+ Gen 2 prend maintenant en charge le Variable Rate Shading (VRS) et gère aussi le rendu volumétrique. Du côté de l’audio, le codec aptX est de la partie. Qualcomm nous parle aussi d’une expérience vidéoludique sans lag.

Pour finir, la Snapdragon 7+ Gen 2 améliorer ses capacités photo (triple ISP 18-bit ; prise en charge des capteurs 200 Mpx ; et capture vidéo HDR en décalée avec triple exposition à partir de deux appareils photo simultanément) ; et en connectivité avec le modem Snapdragon X62 5G (vitesses de téléchargement de 4.4 Gb/s).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Qualcomm annonce la Snapdragon 8 Gen 2, nouvelle puce haut de gamme pour smartphones Android !