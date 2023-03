Les Pixel 8 et 8 Pro pourront enlever le flou de vos vidéos

Les Pixel 8 et 8 Pro comptent une nouvelle fois révolutionner la partie photo grâce à de nouveaux algorithmes. À travers une récente bêta de l’application Google Photos, nous venons en effet d’apprendre qu’une fonctionnalité permettant d’enlever le flou des vidéos était en cours de développement.

Google innove chaque année pour apporter une expérience utilisateur uniquement sur ses nouveaux smartphones Pixel. Les modèles de 2023, alias les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ne devraient pas déroger à la règle. Un premier indice vient de nous informer d’un ajout du côté des algorithmes dédiés aux vidéos.

Dans un nouveau rapport, 9to5Google a en effet mentionné une belle découverte faite dans une récente bêta de l’application Google Photos. Le site dévoile en effet que le code source mentionne une nouveauté pour la fonctionnalité « Photo Unblur », introduite sur les Pixel 7 et 7 Pro et maintenant disponibles sur d’autres smarpthones de la marque et aux abonnés Google One.

Permettant à la base de déflouter les photos, cette dernière devrait faire la même chose pour les vidéos prochainement. La dernière de Google Photo mentionne en effet cette nouveauté et les bidouilleurs de 9to5Google ont réussi à l’activer pour s’y essayer. Pour le moment, aucun effet n’est de la partie. Il semblerait ainsi qu’il s’agisse d’un projet en début de développement.

Alors que « Photo Unblur » était un argument de vente important des Pixel 7, il semblerait plus que probable que la suppression du flou des vidéos en devienne un pour la prochaine génération de smartphone Google : les Pixel 8 et 8 Pro.

Pour finir, 9to5Google dévoile aussi une autre nouveauté découverte dans le code de Google Photos : les effets de superpositions. Un nouvel onglet serait ainsi disponible pour s’essayer à différentes options (noir et blanc, chromatique, dorée, polaroid, VHS…).

