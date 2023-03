Pixel 8 Pro, Pixel Fold et Pass Warner – Tech Express

Nouvelle journée, nouvelles informations sur le monde de la tech ! Au programme, le design du prochain smartphone haut de gamme de Google, le Pixel 8 Pro, la période de lancement et le prix du Pixel Fold, le lancement du Pass Warner sur Amazon Prime Video, l’arrivée des nouveaux smartphones milieu de gamme de Xiaomi et la fuite de la fiche technique du Poco F5 Pro. Restez connectés !

Les news Tech LCDG : Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pass Warner

Des images en 3D du Pixel 8 Pro ont été partagées par le leaker OnLeaks. Ces dernières montrent un écran plat et une nouvelle disposition pour le module photo, avec tous les capteurs disposés dans un espace oblong. Mais aussi un mystérieux capteur en dessous du flash LED. Les dimensions : 162,6 x 76,5 x 8,7 mm (12 mm avec module photo) pour un écran de 6,52 pouces.

Le Pixel Fold, premier smartphone pliable de Google, devrait être annoncé lors de la Google I/O 2023 et disponible en juin pour un prix de départ de 1700 euros. Une seule version avec 256 Go de stockage et deux coloris serait proposée en Europe avec trois coques colorées en option. Selon le média WinFuture, cette tarification n’est cependant pas fiable.

Amazon Prime Video propose le Pass Warner en France dès le 16 mars pour 9,99€/mois. Il comprend les séries originales HBO, les séries animées d’Adult Swim, Toonami, Boomerang, Cartoon Network, Discovery Cartoonito. Ainsi que les contenus de TCM Cinéma, Eurosport, CNN, Discovery Channel, ID et Discovery Science, avec une thématique mensuelle. Le Pass sera disponible jusqu’à l’arrivée de la plateforme de streaming de Warner Bros en 2024.

Les dernières news de Droidsoft

Xiaomi annonce la conférence de lancement des Redmi Note 12 pour le marché international le 24 mars. Les smartphones milieu de gamme phare de la marque comprennent le Redmi Note 12, le Note 12 Pro et le Note 12 Pro+ avec des fiches techniques variées.

Xiaomi devrait bientôt lancer le Poco F5 et le Poco F5 Pro. La fiche technique du Pro a été partagé. Il disposerait :

Ecran OLED 2K de 6,67 pouces avec lecteur d’empreinte

Snapdragon 8+ Gen 1

8/12 Go de RAM

256 Go de stockage interne

Capteur principal de 64 Mpx

Ultra grand-angle de 8 Mpx

Macro de 2 Mpx

Caméra selfie de 16 Mpx

Batterie de 5 500 mAh compatible charge rapide 67 W

Plus de lecture avec nos derniers tests !

Test du NZXT Kraken Z73 RGB : le haut de gamme AIO !

Le NZXT Kraken Z73 RGB est le AIO haut de gamme de la marque américaine. Ce « petit » AIO promet performances et design pour votre setup, tout en offrant un niveau sonore très faible et un écran LCD paramétrable. Compatible avec Intel et AMD, sa mise en place est relativement simple. Il offre une performance incroyable avec des températures minimales dès le démarrage et des températures maximales relativement basses lors des jeux. Mais attention, cette performance a un prix et il ne sera pas à la portée de toutes les bourses : 370 €.

Vivez l’aventure d’être un étudiant à Poudlard !

Hogwarts Legacy est le jeu vidéo d’action-RPG tant attendu et qui se déroule dans l’univers de Harry Potter. Vous incarnez un étudiant qui explore les vastes terrains de l’école, découvre de nouveaux sorts et potions et interagit avec les personnages emblématiques. Vivez une aventure riche en contenu, conçue pour vous immerger dans l’univers magique de l’école de sorcellerie. Le jeu propose des combats contre des créatures magiques, des mini-jeux et des choix difficiles qui auront un impact sur l’histoire. Avec des graphismes époustouflants sur PS5, et une bande-son captivante, Hogwarts Legacy est un jeu incontournable pour les fans de la saga Harry Potter.

Les qualités du jeu sont nombreuses : personnalisation du personnage, quêtes secondaires et collectibles, variété du gameplay, et choix qui ont un impact sur l’histoire. Mais certains points peuvent être décevants : certaines fonctionnalités manquantes, gameplay répétitif, et difficultés de contrôle de la caméra.

Dans tous les cas, Hogwarts Legacy est une aventure complète et riche en contenu qui promet une expérience immersive et captivante pour les fans de la saga Harry Potter.

C’est déjà la fin de cette dernière édition pleine de nouveautés sur le monde de la tech ! On a encore plein de choses à vous partager alors restez connectés pour ne rien manquer ! N’hésitez pas à réagir ou partager l’article, votre avis nous intéresse !