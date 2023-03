Pixel Fold : voici la période de lancement et le prix du premier smartphone pliable Google

Et c’est reparti, le premier smartphone pliable de Google fait de nouveau parler de lui. Dans un récent rapport, le média WinFuture a en effet partagé deux informations plus qu’attendues par les consommateurs : la date de sortie ainsi que le prix. Nous apprenons ainsi qu’après une annonce en mai lors de la Google I/O 2023, la firme américaine rendrait disponible le Pixel Fold en juin, pour un prix de départ avoisinant les 1 700 euros.

WinFuture est toujours là pour mettre son grain de sel concernant les prochains smartphones commercialisés, principalement les modèles phares des constructeurs Android. En ce début de semaine, le média a partagé un rapport croustillant concernant le Pixel Fold en dévoilant la date de sortie et le prix de chaque configuration.

Avant toute chose, il est important de préciser que le site a dégoté ses informations des bases de données de revendeurs. Le journaliste rédigeant ce rapport, le célèbre journaliste Roland Quandt, explique pour commencer que le Pixel Fold devrait être annoncé durant la Google I/O 2023. Cet évènement à destination des développeurs lèvera ainsi le voile sur le premier smartphone pliable de la marque (mais aussi le nouveau modèle abordable de la gamme Pixel 7).

Concernant les disponibilités, WinFuture penche pour une date de commercialisation « dès le début du mois de juin ». Cette période de lancement permettrait ainsi à Google de proposer son pliable avant l’arrivée d’un modèle très attendu, et commercialisé par Samsung, leader de ce marché : le Galaxy Z Fold 5.

Au niveau des configurations proposées, il n’y aurait pas beaucoup de choix. En effet, une simple version du Pixel Fold serait proposée en Europe. Elle embarquerait précisément une capacité de stockage s’élevant à 256 Go. Au niveau des coloris, ce modèle se déclinerait en deux coloris : Charbon (un gris foncé/noir) et Porcelaine (un blanc/beige). À noter, Google proposerait trois coques colorées afin d’ajouter un peu de couleur à votre smartphone pliable.

Pour finir, WinFuture annonce un prix de lancement pour le marché européen s’élevant à 1 700 euros. Il peut bien évidemment varier en fonction de la taxation de chaque pays. À titre de comparaison, cette tarification est un peu plus abordable que celle du Galaxy Z Fold 4, qui est affichée à 100 euros plus chers. Important à noter, Roland Quandt souligne que cette indication de prix n’est « pas du tout fiable ». Il faudra donc attendre encore un peu afin de connaitre avec sureté le prix de lancement du Pixel Fold.

Au passage, le journaliste a quelques mots pour le Pixel 7a. Il explique que le smartphone aurait lui aussi une seule et unique configuration (128 Go de stockage) ; la présence de trois coloris: gris foncé/noir, blanc et bleu ; et un prix de lancement avoisinant les 500 euros.

