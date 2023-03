Pixel 8 : voici le design du smartphone, plus compact que le Pixel 7

Vous attendez le Pixel 8 ? Bonne nouvelle, le design du smartphone vient d’être révélé à travers plusieurs rendus 3D. Nous découvrons ainsi un smartphone dans la même veine que le Pixel 7, mais en plus compact. Au passage, les bordures autour de l’écran sont plus discrètes.

Les prochains smartphones Pixel sont au centre des rumeurs en ce moment. Alors que le Pixel 7a et le Pixel Fold ne devraient plus tarder à arriver, probablement suite à la conférence Google I/O de mai 2023, les Pixel 8, attendue pour la rentrée, sont aussi d’actualité.

Hier, nous vous partagions des rendus 3D dévoilant le design du Pixel 8 Pro. Bonne nouvelle, la même personne a aussi dévoilé à quoi ressemblera le Pixel 8. En collaboration avec le site MySmartPrice, l’informateur OnLeaks nous montre ainsi un smartphone somme toute identique au Pixel 7, mais avec quelques changements subtils.

Pour commencer, nous découvrons que le Pixel 8 profitera de bordures plus fines à gauche et à droite de l’écran. Celle du bas reste plus importante, et celle d’en haut un peu plus discrète et renfermant toujours un haut-parleur. Le plus intéressant est que la diagonale de l’écran a évolué. OnLeaks annonce en effet une dalle de 6,2 pouces, contre 6,3 pouces pour le Pixel 7. Pour rappel, de précédentes rumeurs parlaient d’un écran de 5,8 pouces.

Au niveau des dimensions, le format plus compact se fait ressentir. En effet, nous apprenons que le Pixel 8 mesurera 150,5 x 70,8 x 8,9 mm. Il est ainsi 5,1 mm moins long, 2,4 mm moins large et 0,2 mm moins épais que le Pixel 7. À l’arrière, le smartphone profite toujours d’un module photo similaire, avec deux capteurs photo.

