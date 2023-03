iPhone 15 Pro : la hausse tarifaire par rapport aux iPhone 14 Pro à nouveau confirmée

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui souhaitaient attendre les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, les prix vont augmenter par rapport aux iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette information vient d’ailleurs d’être réaffirmée par un autre analyste réputé pour ses fuites autour d’Apple, Jeff Pu.

Rendu : AppleTrack

Aux dernières nouvelles, quelques éléments inhérents aux iPhone 15 Pro ont été dévoilés. Cela passe notamment par une puce A17 bien plus puissante que la A16 des iPhone 14 Pro, mais aussi un seul et unique bouton de volume. Désormais, le prix de vente de cette génération est au cœur des discussions.

Au mois de décembre 2023, un leaker réputé (LeaksApplePro) venait nous informer d’une hausse tarifaire, notamment sur le modèle le plus haut de gamme. Ainsi, nous apprenions que l’iPhone 15 Pro Max (ou surnommé Ultra) serait vendu 100 à 200 dollars plus chers que l’iPhone 14 Pro Max.

Une autre source vient désormais de corroborer ce détail : Jeff Pu. Dans un nouveau rapport relayé par le site MacRumors, l’analyste explique ainsi qu’à cause des nouveautés introduites avec cette génération (boutons haptiques, puce A17, augmentation de la RAM ou encore capteur périscopique), les iPhone 15 Pro seraient vendus à un prix plus élevé que la génération actuelle.

Pour le moment, l’informateur ne chiffre pas exactement la hausse tarifaire. Cette dernière devrait tout de même être significative pour les deux modèles, soit d’au moins 50 dollars. Et si LeaksApplePro disait vrai, nous pourrions arriver à une hausse comprise entre 100 et 200 dollars pour l’iPhone 15 Pro Max.

À titre d’information, cette augmentation des prix serait une première pour Apple aux États-Unis. En effet, les prix sont restés les mêmes depuis l’iPhone X et le XS Max génération après génération, soit 999 dollars et 1 099 dollars.

