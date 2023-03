PlayStation Plus Extra/Premium : voici les nouveaux jeux de mars 2023

Maintenant que le mois de mars 2023 a bien débuté, Sony a dévoilé la nouvelle liste des jeux disponibles via le PlayStation Plus Extra et Premium. De nombres titres s’ajoutent ainsi aux différentes bibliothèques, avec notamment Uncharted Leagcy of Thieves, Ghostwire Tokyo, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Life is Strange : True Colors ainsi qu’Immortals Fenyx Rising.

Le planning reste le même pour le PlayStation Plus, les nouveaux jeux gratuits ajoutables à sa bibliothèque sont annoncés au début du mois ; puis les nouveaux titres disponibles dans les catalogues Extra et Premium sont annoncés au milieu du mois.

Dans un billet de blog, Sony a ainsi annoncé que les titres suivants seront disponibles à partir du 21 mars via le PlayStation Plus Extra et Premium :

Uncharted : Legacy of Thieves – PS5 ;

Tchia – PS4 et PS5 ;

Ghostwire Tokyo – PS5 ;

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – PS4 et PS5 ;

Life is Strange : True Colors – PS4 ;

Immortals Fenyx Rising – PS4 et PS5 ;

Life is Strange 2 – PS4 ;

Dragon Ball Z : Kakarot – PS4 ;

Street Fighter 5 V Champion Edition – PS4 ;

Untitled Goose Game – PS4 ;

Final Fantasy Type-0 HD – PS4 ;

Rage 2 – PS4 ;

Neo : The World End With You – PS4 ;

Haven – PS4.

Pour finir, le PlayStation Plus Premium vient profiter de trois nouveaux titres rétro dans son catalogue Classiques :

Ridge Racer Type 4 – PS1 ;

Ape Academy 2 – PS1 ;

Syphon Filter: Dark Mirror – PSP.

