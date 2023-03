Samsung officialise les Galaxy A14, A34 et A54

Le mercredi 15 mars, Samsung est venu officialiser ses nouveaux smartphones d’entrée et de milieu de gamme : les Galaxy A14, A14 5G, A34 et A54. Outre des fiches techniques complètes pour chaque segment de gamme, la firme sud-coréenne apporte un design directement piqué sur ses modèles premium (Galaxy S23), avec un module photo profitant de capteurs en forme de goutte d’eau.

Commençons avec le Samsung Galaxy A54, soit le modèle mieux équipé. Le smartphone embarque un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une puce Exynos 1380 couplée à 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne ; un module photo avec capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx et macro 5 Mpx ; un capteur selfie 32 Mpx ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 25 W ; une résistante à l’eau et à la poussière (IP67) ; ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Pour le Galaxy A34, la fiche technique fait logiquement que le Galaxy A54. Elle se veut tout de même très bonne pour ce milieu de gamme. Parmi les changements : un SoC MediaTek Dimensity 1080 ; un capteur principal 48 Mpx et un ultra grand-angle 8 Mpx ; une RAM tombe à 6 Go ; et un capteur selfie 13 Mpx. Samsung amène tout de même une amélioration notable : un écran plus grand, montant à 6,6 pouces.

Nous retrouvons ensuite le Samsung Galaxy A14 5G, smartphone d’entrée de gamme. Ce modèle propose un écran LCD de 6,6 pouces Full HD+ 90 Hz ; un processeur MediaTek Dimensity 700 5G couplé à 6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage ; un module avec capteur principal 50 Mpx, portrait 2 Mpx et macro 2 Mpx ; un capteur selfie 13 Mpx ; une batterie de 5 mAh compatible avec la charge rapide 15 W ; ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation.

La déclinaison 4G du Galaxy A14 a quelques modifications : une puce MediaTek Helio G80, seulement une déclinaison avec 64 Go et un ultra grand-angle 5 Mpx au lieu du portrait 2 Mpx.

D’ores et déjà disponibles, ces nouveaux smartphones Samsung seront disponibles aux prix suivants :