PlayStation Plus Extra/Premium : voici les nouveaux jeux de février 2023

Après avoir dévoilé en début de mois les jeux vidéo offerts en février 2023 via toutes les formules PlayStation Plus, Sony est de retour pour parler des titres ajoutés aux catalogues des abonnements Extra et Premium.

Nous découvrons ainsi que de très belles pépites arrivent la semaine prochaine, avec en ligne de mire le récent et plébiscité Horizon Forbidden West. De gros titres comme Resident Evil 7: Biohazard, Borderlands 3, The Quarry ou encore Outriders et Scarlet Nexus.

Après Back 4 Blood, Life is Strange, Devil May Cry 5 ou encore Just Cause 4 : Reloaded en janvier 2023, les catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium viennent s’abreuver de nouveaux jeux vidéo.

Sony vient en effet d’annoncer dans via le PlayStation Blog les titres qui arriveront sur ses deux formules d’abonnement à partir du 21 février 2023 :

Horizon Forbidden West ;

Scarlet Nexus ;

Resident Evil 7: Biohazard ;

Borderlands 3 ;

The Quarry ;

Outriders ;

Tekken 7 ;

Ace Combat 7: Skies Unknown ;

Earth Defense Force 5 ;

Oninaki ;

I am Setsuna ;

The Forgotten City.

Nous retrouvons ainsi des jeux vidéos plébiscités (Resident Evil 7: Biohazard ; The Quarry ; ou encore Borderlands 3), et surtout une récente grosse exclusivité PS4 et PS5 : Horizon Forbidden West. Le PlayStation Plus Premium a ensuite droit à quelques nouveaux titres rétro dans son catalogue Classiques :

The Legend of Dragoon ;

Wild Arms 2 ;

Harvest Moon: Back to Nature ;

Destroy All Humans!

