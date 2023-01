PlayStation Plus : les jeux gratuits de février 2023 sur PS5 et PS4

Le mois de février 2023 est très bientôt là. Comme d’habitude, les nouveaux jeux disponibles gratuitement pour les joueurs abonnés au PlayStation Plus viennent de fuiter sur internet. Nous découvrons ainsi les trois titres du mois accessibles sur PS4 et PS5 : OlliOlli World, Mafia Definitive Edition et Evil Dead The Game. Un DLC est aussi de la partie : même Destiny 2 Beyond Light.

Billbil-kun a de nouveau frappé. En effet, l’informateur a une nouvelle fois partagé la liste des jeux offerts via le PlayStation Plus. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir sur Twitter les trois titres disponibles du 7 février au 6 mars 2023 sur PS4 et PS5, avec en plus de cela un DLC :

OlliOlli World – PS5 et PS4 ;

Evil Dead The Game – PS5 et PS4 ;

Destiny 2 Beyond Light (DLC) – PS5 et PS4 ;

Mafia Definitive Edition – PS4.

Nous avons une petite information à prendre en compte au passage : ce remake du célèbre titre Mafia pourrait être remplacé par un autre jeu vidéo pour PS4 dans certaines régions du monde. Pour rappel, vous y incarnez un jeune truand durant la pègre des années 30, voulant se faire un nom dans la mafia de la ville fictive de Lost Heaven (grandement inspiré de Chicago).

Dans le cas où vous ne connaissez pas les deux autres jeux pour PS4 et PS5 du PlayStation Plus, voici une courte présentation. OlliOlli World est un nouveau titre 2D de la saga, vous proposant de parcourir différents lieus et personnages à travers de multiples niveaux à bord de votre skateboard.

Pour finir, Enfin, Evil Dead: The Game est un jeu d’horreur multijoueur où vous devrez coopérer « en explorant, en pillant, en gérant votre peur et en trouvant des objets clés pour sceller la brèche entre les mondes dans un jeu inspiré des trois films originaux Evil Dead ».

En attendant que tous ces jeux et ce DLC soient disponibles, n’oubliez pas d’ajouter à votre bibliothèque les jeux offerts par le PlayStation Plus en janvier 2023 !