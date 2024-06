TUTO – Comment se faire rembourser un jeu PS4 ?

Si vous avez changé d’avis sur votre jeu PS4 et que vous voulez vous faire rembourser, pas de panique. Vous pouvez toujours demander un remboursement. Mais il est important de savoir que la politique et les règles de remboursement de PlayStation varient selon le type de produit acheté. Que vous décidiez d’entamer la démarche sur votre PlayStation Store ou en contactant le service client de la société, il est essentiel de vous familiariser avec la politique et les règles régissant le remboursement de l’entreprise en question. Nous vous proposons d’en apprendre un peu plus sur ce sujet dans cet article.

Quelles catégories de produits peuvent-être remboursées sur PlayStation ?

Pour vous aider à ne pas perdre trop de temps sur le processus de remboursement de PlayStation, on vous résume ci-dessous les catégories de produits achetés qui sont éligibles à un retour de paiement :

Les jeux et les modules complémentaires

Cette catégorie rassemble les jeux complets, les contenus téléchargeables, les abonnements de saison et les consommables du jeu. Pour ce qui est du remboursement, vous avez 14 jours à compter de la date de l’achat des produits pour le demander. Par contre, vous n’êtes pas éligible au service si vous avez téléchargé ou diffusé votre achat. Mais si vous avez la preuve que votre produit est défectueux, la restitution peut être envisagée.

Les offres groupées en promotion

Les offres de jeux « 2 pour 1 » ou « 3 pour 2 » sont également remboursables à condition que vous n’ayez pas téléchargé ou diffusé le forfait. Vous disposez d’une période de 14 jours après la date de la transaction pour soumettre votre requête.

Les services par abonnement

PlayStation rembourse également les services par abonnement, y compris les essais gratuits d’un produit. Un délai de 14 jours à partir de la date de l’achat vous est donné. Toutefois, l’intégralité du paiement n’est pas obtenue dans certains cas. Cela dépend de la durée de l’abonnement et de certaines activités. Notamment, l’utilisation du stockage cloud ou le téléchargement des jeux mensuels qui réduisent votre dédommagement.

Les précommandes

Elles peuvent être remboursées à tout moment avant la date de sortie ou 14 jours après. Toutefois, vous perdrez les bonus et le contenu supplémentaire s’y rattachant. Si la précommande est passée 14 jours après la date de sortie, vous aurez 14 jours pour procéder à un remboursement. Toutefois, si elle est faite 14 jours avant la sortie du contenu, vous pouvez être payé à tout moment avant la date de sortie des contenus.

Il y a deux façons d’obtenir un remboursement de votre jeu PS4 :

La façon la plus simple et la plus rapide de se faire rembourser votre jeu PS4 est de contacter la hotline du service client de PlayStation. Mais avant l’appel, vous devez avoir ces trois éléments :

Votre identifiant en ligne ;

Votre adresse e-mail ou l’identifiant de connexion ;

Le nom de l’achat que vous souhaitez vous faire rembourser.

Un remboursement avec l’application PlayStation

Vous pouvez aussi utiliser l’application PlayStation pour demander un remboursement d’un jeu PS4. Ces étapes ci-dessous vous aideront dans votre démarche :

Depuis le Google Play Store , recherchez et téléchargez l’application PlayStation ;

, recherchez et téléchargez ; Ouvrez l’application et appuyez ensuite sur Se connecter . Sur l’écran suivant, entrez votre identifiant de connexion et votre mot de passe ;

. Sur l’écran suivant, entrez votre et votre ; Sélectionnez Suivant ;

; Si c’est la première fois que vous utilisez l’application PlayStation, lisez d’abord les fonctionnalités avant de passer à la page principale. Pour continuer, appuyez sur Suivant , puis sur Peut-être plus tard sur l’écran Promotions et offres ;

, puis sur sur l’écran ; Pour terminer la configuration de l’application, sélectionnez Suivant ;

; Arrivé sur la page d’accueil de l’application, appuyez sur Paramètres et défilez jusqu’à la section PlayStation Network et cliquez ensuite sur Assistance ;

et défilez jusqu’à la section et cliquez ensuite sur ; Lorsque vous accédez à la page, sélectionnez PS Store et remboursements puis Remboursements et enfin Demander un remboursement PS Store.

Remboursement d’un jeu PS4 : Pour quel délai ?

Une fois que votre demande est prise en charge par PlayStation, la vérification de la requête peut prendre jusqu’à 72 heures. Cependant, il vous faudra attendre trois à cinq jours ouvrables en moyenne pour obtenir une réponse favorable. Si vous n’avez pas obtenu le paiement de votre remboursement une fois ce délai passé, vous pouvez contacter le support client pour une mise à jour de la demande.