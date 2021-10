BlueStacks X : un service de cloud gaming pour jouer gratuitement à des jeux Android sur PC, Mac et iPhone

Vous avez envie de jouer à des jeux Android sur PC et iPhone ? Bonne nouvelle, BlueStacks X vient d’être lancé et répond exactement à ce besoin. La plateforme se définit notamment comme étant la première au monde à pouvoir proposer des jeux Android basés dans le cloud. Vous l’aurez donc compris, il s’agit bel et bien d’un service de cloud gaming. Avant tout chose, sachez qu’il est utilisable depuis Windows 10, Windows 11, macOS, iOS, Android, Chromebook et Raspberry Pi.

Le cloud gaming de jeux Android avec BlueStacks X

Pour commencer, il est important de noter que la société derrière ce nouveau service de cloud gaming est… BlueStacks. Elle est notamment reconnue pour son émulateur de jeux Android pour PC et Mac. À l’instar du Xbox Cloud Gaming de Microsoft, BlueStacks X a été créé pour proposer des jeux vidéo dans le cloud, mais cette fois-ci uniquement des expériences Android. La plateforme se définit ainsi comme le « seul service de jeux cloud du marché qui offre un streaming gratuit de jeux mobiles sur toutes les plateformes et tous les appareils ».

Dans les détails, la plateforme déclare utiliser une technologie de cloud hybride. D’après BlueStacks, cela permettrait notamment de « décharger des parties du calcul et du rendu graphique vers les points finaux, ce qui réduit considérablement les coûts du cloud et permet aux utilisateurs de bénéficier d’un service gratuit. Cela peut être réalisé à la fois en utilisant un client natif et des navigateurs capables d’effectuer un rendu graphique natif ».

Afin de s’adapter aux ordinateurs, BlueStacks X permet bien évidemment de configurer des raccourcis afin de remplacer les boutons tactiles nécessaires à l’utilisateur de jeux sur smartphone Android. À ce jour, la plateforme dispose de plus de 200 jeux sur son service de cloud gaming. BlueStacks précise d’ailleurs que « plusieurs nouveaux jeux » seront ajoutés chaque semaine. Pour les jeux non disponibles dans le cloud, il vous sera proposé de télécharger le logiciel BlueStacks 5 afin de pouvoir les émuler directement depuis votre PC.

De son côté, Microsoft compte proposer avec Windows 11 des applications Android à télécharger directement depuis sa boutique de logiciel sur PC !