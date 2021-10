Xiaomi lance la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, sa première caméra de surveillance extérieure

Xiaomi vient de dévoiler sa première caméra de sécurité extérieure. Elle arrive avec des fonctionnalités intéressantes telles que sa facilité d’installation ou son grand angle, le tout sous la barre des 100 €.

Une nouvelle caméra de surveillance signée Xiaomi

Il s’agit d’une caméra de vidéosurveillance au design plutôt subtil et minimaliste avec laquelle l’entreprise cherche à augmenter le catalogue de ses produits pour la maison, et comme le reste des appareils, elle peut être contrôlée via l’application Mi Home.

Xiaomi frappe fort pour cette première caméra d’extérieur. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est certifiée IP65 pour la pluie et le géant chinois promet qu’elle peut fonctionner dans des températures extrêmes, de -20 à 50 °C. Elle ne demande que peu de précautions à l’installation, qui doit également être facilitée par l’intégration d’une batterie de 5700 mAh et d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz. Néanmoins, elle ne se connecte pas directement à votre réseau domestique : la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p a besoin d’une base de connexion pour accéder à Internet. Aucun câblage n’est donc nécessaire à l’extérieur. Il faudra néanmoins la recharger tous les 3 mois environ.

Les représentants de la firme ont insisté sur les nombreuses particularités du produit en mettant en avant ses qualités vidéo dans toutes les conditions de luminosité.

Mi Wireless Outdoor Security Camera : jusqu’à 3 mois d’autonomie

La Mi Wireless adopte la technologie WDR et la vision nocturne intelligente jusqu’à sept mètres. En pratique, son grand angle de 130 degrés et sa résolution de 1080p (codec H.265) permettent de capturer des images claires et détaillées, même de nuit.

Xiaomi assure qu’elle est également résistante aux chocs et sa structure antivol est suffisamment robuste pour encaisser une attaque à la batte de baseball ! Si un tel incident se produisait, une notification d’anomalie préviendrait immédiatement le propriétaire via une notification grâce à la détection par le gyroscope intégré.

Bien qu’un stockage gratuit dans le Cloud soit proposé, la base inclut un port USB et un slot microSD pour ajouter d’autres solutions de stockage,

La Mi Wireless Outdoor Security Camera sera disponible le 19 octobre 2021 en deux packs à prix abordables. L’un comprendra la base de connexion, indispensable, au prix conseillé de 99,99 euros, et l’autre ne contiendra que la caméra à 79,99 euros. Une remise de 10 euros sera appliquée jusqu’au 2 novembre chez les revendeurs habituels (Leroy Merlin, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, etc.).

Si vous cherchez une caméra de surveillance pas chère, peut-être que la IMOU Bullet 2 : La caméra de surveillance parfaite à petit prix pourrait vous convenir !