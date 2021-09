TEST – IMOU Bullet 2 : La caméra de surveillance parfaite à petit prix

Si vous êtes à la recherche d’une petite caméra de surveillance parfaite pour votre domicile, nous vous recommandons de loin la iMou Bullet 2. En effet, la caméra reste vraiment compétitive pour son tarif. Décryptons cela dans notre test complet.

Le test en quelques mots

Les caméras Bullet 2E 4MP et A1 4MP sont faciles à installer et à configurer via l’application Imou. Ils sont également compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa, et peuvent ensuite être facilement intégrés dans les paramètres de la maison connectée. Ceci étant dit, il appartient au propriétaire de décider où et comment stocker les enregistrements vidéos via l’application. En effet, vous pouvez gérer le cloud Imou ou les enregistrements locaux sur une (micro) carte SD d’une capacité maximale de 256 Go.

Unboxing

Dans la boite, en carton, voici que vous pourrez trouver à l’intérieur :

Caméra ;

Guide de démarrage rapide ;

Adaptateur secteur ;

Paquet de vis ;

Carte de position d’installation ;

Connecteur étanche.

Mise en place et test de la iMou Bullet 2

Lors de notre mise en place, nous avons téléchargé l’application disponible sur le Google Play Store et Apple App Store. Lors de l’allumage de l’application, après avoir branché votre caméra (hors installation), votre smartphone va se connecter au réseau Wi-Fi de la caméra dans un premier temps, puis il faudra choisir votre SSID et taper votre mot de passe pour que la caméra se connecte à votre réseau. Cela prend quelques secondes. Ensuite, en patientant une à deux minutes, la caméra se connectera à votre réseau Wi-Fi et le tour est joué. Depuis l’application, il est possible de gérer le stockage en ligne, d’activer la géolocalisation pour la mise en route de la surveillance.

Une caméra performante

De jour, le capteur vidéo de 2 Mégapixels assure une belle fluidité renvoyant à une cadence habituelle de 25 images par seconde, une image tout à fait correcte. Les contrastes et la colorimétrie ne sont pas toujours stables et exemple de tout reproche, mais l’image reste toutefois convaincante pour savoir ce qu’il se passe devant chez vous. L’exposition automatique se montre performante et de jour comme de nuit, les images ne présentent pas de bruit prononcé.

Lorsque la nuit arrive, la caméra passe en mode infrarouge, et l’image est toujours aussi qualitative. Des lumières dissuasives peuvent être activées. Le capteur 1080P et les algorithmes infrarouges avancés fournissent une vidéo cristalline de jour comme de nuit. La compression H.265 réduit la bande passante du réseau et l’utilisation du stockage de 50% avec la même qualité vidéo.





Sinon, quand le Bullet 2 détecte une intrusion, un projecteur intégré et une sirène de 110 dB éloigne les visiteurs indésirables et vous alerte sur votre téléphone via une notification. Nous vous recommandons tout de même de mettre une alarme plus performante. Pour terminer, il y a aussi un haut-parleur et un microphone intégrés avec annulation de bruit qui vous permet d’interagir avec les animaux de compagnie et la famille, ou dissuader les invités indésirables. Cependant, autant dire que cette fonctionnalité ne fonctionne pas très bien, puisque la qualité du son est assez moyenne.

Un mixte presque parfait

Cette caméra est excellente en termes de matériaux et d’applications, très réactive et entièrement fonctionnelle. Si vous possédez plusieurs caméras de chez iMou, vous pouvez visualiser toutes les caméras en même temps sur l’application, mais même sur vos Alexa et Google Home, ce qui est vraiment pratique. La visualisation de divers assistants vocaux est également un avantage important, qui fonctionne bien même dans les connexions Wi-Fi, ADSL et les tests de résolution les plus élevés (c’est-à-dire HD).

Conclusion

La iMou Bullet 2 fonctionne très bien, mais surtout s’installe et se configure en seulement 5 minutes environ. La qualité vidéo est au rendez-vous, que ce soit de jour comme de nuit. Elle dispose de nombreuses options qui lui permettent d’être fiable, même en extérieur dans des environnements météorologiques complexes.

