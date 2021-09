Google Chrome profite d’un nouveau moyen de naviguer et de partager du texte

Google vient d’annoncer par le biais d’un billet de blog l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Chrome. Parmi ces ajouts, on retrouve notamment une fonctionnalité permettant de plus facilement naviguer entre les différents résultats de recherche, mais aussi une nouvelle façon de partager du texte depuis le navigateur.

Trois nouvelles fonctionnalités pour Google Chrome

Premièrement, Google Chrome vient profiter d’une nouvelle ligne dans son interface. Cette dernière va apparaître lorsque vous effectuerez une recherche et cliquerez sur un des résultats. Dès lors, elle permet de rapidement et facilement naviguer à travers les autres résultats de recherches. De ce fait, vous n’aurez plus à revenir en arrière afin de découvrir les autres liens répondant à votre recherche. La barre affichera cependant uniquement le nom des autres sites répondant à votre recherche web. Pour profiter de cette nouveauté, il faut installer Chrome Beta sur votre smartphone Android et activer le flag #continuous-search.

La seconde nouveauté introduite dans Google Chrome est une nouvelle façon de partager du texte. Après avoir sélectionné du texte et appuyé sur le bouton Partager, il sera ainsi possible de créer une carte, soit une image comprenant votre sélection. Cette nouvelle manière de partager du contenu provenant d’un site web est pour le moment disponible que sur l’application Chrome Beta en activant le flag #webnotes-stylize.

Pour finir, la version bêta de Google Chrome sur PC vient s’accommoder d’une fonction permettant de reprendre rapidement là où vous vous étiez arrêté. Pour cela, le navigateur fouille dans votre historique et affiche des cartes affichant vos dernières activités ou tâches passées directement sur la page Nouvel onglet. Pour activer cette nouveauté, il faudra activer le flag #ntp-modules.

