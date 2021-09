GoPro Hero 10 : nouveau processeur, stabilisation améliorée et 4K 120 FPS au programme ?

Des informations viennent de fuiter quant à la prochaine caméra GoPro, le modèle HERO 10 Black. Selon le site allemand WinFuture.de, la prochaine édition de la célèbre petite caméra comportera d’importantes améliorations techniques.

La GoPro Hero 10 Black se dévoile avant l’heure

La société GoPro prépare la sortie de sa Hero 10 Black, qui fait actuellement l’objet de quelques fuites. La marque spécialisée dans l’Action Cam a quelque peu perdu son monopole au fil des années, notamment de par l’arrivée de la concurrence chinoise très agressive tant au niveau des prestations que des prix pratiqués.

L’année dernière WinFuture avait déjà révélé, sans trop se tromper, le nouveau design de la Hero 9 Black. Presque un an plus tard, le site allemand récidive et dévoile en détail le design et les capacités de la prochaine Action Cam de la célèbre marque, la GoPro Hero 10 Black.

Extérieurement, la nouvelle GoPro HERO 10 Black intégrerait un écran tactile plus large que la précédente, en plus du traditionnel petit écran frontal. L’apparence globale de la caméra resterait en revanche inchangée, mis à part le logo GoPro frontal qui passerait du gris au bleu clair. Fidèle à sa réputation de caméra robuste, la GoPro HERO 10 Black permettrait une étanchéité jusqu’à 10 mètres de profondeur.

Nouveau capteur, nouveau processeur

L’appareil conserverait les fonctionnalités du modèle précédent, notamment le mode SuperPhoto permettant une amélioration automatique de la qualité des images, ainsi que le mode Webcam avec une résolution de 1080p. Le mode TimeWarp 3.0 permet quant à lui la création simplifiée de time-laps. Les modes HDR et RAW seraient, eux aussi, toujours de la partie.

C’est surtout à l’intérieur que l’évolution devrait se faire sentir. La GoPro Hero 10 Black embarquerait un nouveau processeur, intitulé GP2, qui offrirait de meilleures performances, ainsi qu’une meilleure fréquence d’images lors des prises de vue.

La Hero 10 Black devrait ainsi embarquer un capteur de 23 MP plus gros que les prédécesseurs, lui permettant ainsi de capter plus de lumière et d’offrir des images encore plus nettes, y compris en situation de faible luminosité.

Dans le détail, on devrait pouvoir compter sur des vidéos dotées d’une définition de 5,3 K en 60 FPS. La vidéo 4K sera quant à elle capable de monter à 120 FPS. La définition 2K proposerait quant à elle de monter à 240 FPS, de quoi créer des ralentis en très haute résolution.

Les fuites n’ont révélé ni prix, ni date de sortie. On peut en revanche noter que le modèle précédent, la GoPro Hero 9 Black, a été présentée officiellement le 16 septembre dernier au prix de lancement de 479,99 €. L’entreprise n’a ni commenté ces informations, ni annoncé de date de sortie officielle. Si on suit le calendrier de sortie habituel de la marque, on peut donc estimer une sortie entre septembre ou octobre 2021.

Intéressés par les GoPro ? Lisez vite notre Test de la GoPro Hero 9 Black, toujours la reine des action cam !