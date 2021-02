Publicité

La nouvelle GoPro Hero 9 Black est la nouvelle mouture du constructeur américain. Avec un programme chargé : batterie plus endurante, retour vidéo en façade ou encore optique interchangeable !

Présentation

Voici les principales caractéristiques de cette nouvelle GoPro Hero 9 Black :

Capteur 23.6 Mpx Photo 20 MP : HDR et RAW Vidéo 1080P 240 ips, 2.7K 120 ips, 4K 60ips, 5K 30 ips Diffusion en direct Oui, jusqu’en 1080p Stabilisation Électronique, HyperSmooth 3 Écran Oui, avant et arrière Étanche Oui, jusqu’à 10m sans caisson Batterie Interchangeable, 1720 mA h Dimensions, Poids 55 x 71 x 33.6 mm, 480g Connectivité Bluetooth et Wi-Fi Prix 479€ sans abonnement

La fiche technique complète est disponible à cette adresse.

Design et Prise en main

La GoPro Hero 9 Black est un peu plus grosse que l’ancienne version que nous avons également testée, la GoPro Hero 8.

Sur la face avant, on retrouve le nouveau capteur de 23 Mpx ainsi que son optique détachable. Tout comme DJI avec son OSMO Action, GoPro permet à nouveau de remplacer l’objectif en cas de casse, mais également d’en utiliser d’autre. L’écran avant passe au LCD et permet à présent d’avoir un retour vidéo ! Un très bon point, là aussi déjà proposé sur la OSMO Action de DJI, GoPro se met au niveau et donne une vraie utilité à son écran de façade. Enfin, on retrouve le témoin d’état ainsi que le microphone.

Le côté droit accueille le bouton mode (qui fait également on/off) ainsi que le microphone destiné à évacuer l’eau. Tandis que le côté gauche accueille quant à lui une porte qui vient cacher l’emplacement batterie, SD ainsi qu’un port USB-C.

Sur la face arrière, on retrouve évidemment l’écran tactile qui passe à 2,27 pouces ainsi qu’à LCD. On a également un petit voyant d’état.

Sur la face supérieure, on retrouve un micro ainsi que le bouton de déclenchement.

En dessous de la Go Pro Hero 9, on conserve le très pratique système d’attache d’accessoire sous la caméra. Enfin la face supérieure on retrouve le bouton pour lancer un enregistrement.

La construction de la GoPro Hero 9 est toujours de très bonne qualité. Le système de fixation direct sur la caméra est toujours aussi appréciable, tout comme son étanchéité jusqu’à 10m sans caisson. C’est d’ailleurs l’une des meilleures améliorations de ses dernières années de s’être affranchie du caisson ou de toute autre cage.

Écran et interface



GoPro propose des nouveautés déjà avec cet écran de façade qui permet – enfin – d’avoir un retour vidéo dans un usage en mode selfie ! On retrouve également le passage aux LCD sur les écrans ce qui permet une meilleure luminosité.

Néanmoins, la sensibilité tactile est assez catastrophique, il faut souvent recommencer plusieurs fois pour faire une action ou ne pas hésiter à appuyer fort. Pour finir, il est souvent plus rapide de faire les réglages via son application smartphone.

L’interface propose pas mal de raccourcis rapides, néanmoins dès qu’on souhaite pousser un peu les réglages c’est plus compliqué. On note tout de même la possibilité de facilement personnaliser ses raccourcis rapides. Le plus gros défaut de cette interface, c’est la lenteur. Les animations ne sont pas fluides, le passage du mode photo au mode vidéo non plus, c’est dommage.

Application

L’application GoPro est disponible sous Android et iOS. Elle propose notamment de pouvoir directement retrouver ses médias sur son téléphone. On l’évoquait plus haut, elle permet de configurer l’ensemble de ses paramètres facilement !



Enfin c’est via l’application GoPro qu’il est possible de faire une diffusion en direct via les plateformes suivantes :

Gopro.com

Facebook

YouTube

Twitch

RTMP

L’application est simple et ergonomique, elle permet aussi d’avoir un retour vidéo sur un écran plus grand. Il est également possible de retoucher rapidement ses clichés avant de les enregistrer sur son smartphone.

Qualité d’image

Sur la nouvelle GoPro Hero 9, on compte de nombreuses nouveautés dans ce domaine. En effet, la qualité d’image est revue en hausse grâce à une définition maximale en 5K jusqu’à 30 IPS. De plus, le mode de stabilisation électronique Hypersmooth passe en version 3. Enfin, on garde les différents angles d’enregistrements de la Hero 8 Black, c’est-à-dire : SuperView, large, linéaire et étroit.



En pratique c’est très bon – dans de bonnes conditions lumineuses -, on obtient des images bien définies comme peuvent en témoigner ces exemples. On a une image avec du détail, une bonne colorimétrie ainsi qu’une balance des blancs maîtrisée.

La stabilisation vidéo est incroyable avec la nouvelle évolution de Hypersmooth. De plus, la GoPro Hero 9 permet de filmer en 5K, les supports capables de lire ce format sont peu nombreux, ce qui laisse une marche de manœuvre en postproduction. Nous aurions voulu vous faire des plans en vol, notamment pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité du maintien de l’horizon, néanmoins la crise sanitaire en a décidé autrement.

Le microphone intégré est très bon pour un usage amateur/web on entend assez distinctement la voix du moment que votre environnement n’est pas trop bruyant. Néanmoins, n’oublions pas que GoPro propose ne nombreux modes, comme un microphone externe si vous souhaitez améliorer la qualité audio de celle-ci.



Les photos sont tout comme la vidéo de très bonne qualité, avec une meilleure plage dynamique ainsi qu’une balance des blancs qui est juste. Tant qu’il y a de la lumière, les clichés sont parfaitement exploitables. Notons également la possibilité d’avoir le fichier en RAW afin de pouvoir retoucher les photos.

La GoPro Hero 9 Black ne vous décevra jamais du moment que vous ne l’utilisez pas en basse lumière. De plus, de nombreuses modes sont disponibles pour améliorer encore les possibilités avec votre Hero 9 !

Autonomie

Cette année GoPro a fait de gros efforts sur l’autonomie. La batterie de la Hero 9 Black passe à 1720 mA h contre 1220 mA h pour sa petite sœur la Hero 8 Black. Difficile de vous donner des chiffres précis, car cela va être dépend de plein de facteurs liés à votre usage : WiFi, GPS, utilisation des écrans et même de la température extérieure. Néanmoins voici les résultats que nous avons obtenus avec un usage sans ménagement (WiFi, GPS …) :

En 4k à 60 ips : Il faut compter entre 1h15 et 1h30.

En 1080p 60ips : Il faut compter entre 2h et 2h15

On vous conseille donc d’acheter des batteries de rechange pour ne jamais tomber en panne, idéal étant dans avoir 2 ou 3. Attention, la batterie étant plus grosse que les anciens modèles, il va falloir se rééquiper complètement.

Conclusion

Avec cette GoPro Hero 9 Black, la marque montre son savoir-faire et son avance sur la concurrence. La qualité d’image ainsi que la stabilisation sont deux points incroyables ! Néanmoins, on regrette la qualité du tactile qui n’est pas à la hauteur et les photos en bases luminosité.

