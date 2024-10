Test – XGIMI Aura 2, jetez votre téléviseur, achetez ce vidéoprojecteur !

Le XGIMI Aura 2 représente l’apogée des vidéoprojecteurs à ultra courte focale, proposant une expérience cinéma à domicile inégalée. Proposé à un prix avoisinant les 2 900 euros, il promet des performances à la hauteur de son positionnement premium. Avec sa capacité à projeter une immense image tout en étant placé à seulement quelques centimètres du mur, ce modèle séduit par sa simplicité d’installation et ses caractéristiques techniques de pointe. Mais, que vaut réellement ce vidéoprojecteur en usage quotidien ?

Notre avis en bref sur le XGIMI Aura 2

Le XGIMI Aura 2 redéfinit la notion de cinéma à domicile. Son image 4K HDR est saisissante de précision et de réalisme, avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds. Pour les amateurs de grands écrans, la taille d’image projetée atteint jusqu’à 150 pouces avec une qualité visuelle bluffante, même dans des conditions de luminosité variée. Que ce soit pour des films, des séries ou du sport, l’Aura 2 garantit une immersion incomparable.

Malgré quelques limitations, notamment pour les gamers avec un taux de rafraîchissement plafonné à 60 Hz, l’Aura 2 brille par ses performances globales. Son design sobre et élégant s’intègre parfaitement dans n’importe quel salon, en faisant un véritable objet de décoration. Son système audio signé Harman Kardon et son interface Android TV en font un produit complet, facile à utiliser et capable de répondre aux besoins de divertissement les plus exigeants.

Unboxing du XGIMI Aura 2

Le XGIMI Aura 2 arrive dans un emballage soigneusement conçu, reflétant dès le départ son caractère haut de gamme. À l’ouverture, on découvre le vidéoprojecteur accompagné de ses câbles, d’une télécommande et d’un manuel d’utilisation. Chaque élément est bien protégé et le déballage se fait rapidement. Le vidéoprojecteur, avec ses finitions soignées et son design moderne, laisse une forte première impression de qualité.

La télécommande fournie, bien que fonctionnelle, manque toutefois d’un rétroéclairage, ce qui peut compliquer son utilisation dans le noir. Les piles classiques fournies pourraient aussi être remplacées par une solution plus moderne comme de l’USB-C. L’ensemble est prêt à l’emploi en quelques minutes, avec une installation facilitée par une interface claire et intuitive, permettant de démarrer rapidement l’expérience cinéma.

Installation et facilité d’utilisation du XGIMI Aura 2

L’installation du XGIMI Aura 2 est étonnamment simple pour un appareil de cette envergure. Grâce à sa focale ultra-courte, il suffit de le placer à quelques centimètres du mur pour projeter une immense image allant jusqu’à 150 pouces. Pas besoin de support encombrant ni de distance importante entre le projecteur et la surface de projection. Dès le branchement, l’appareil est opérationnel en quelques minutes. L’interface Android TV, claire et intuitive, permet de configurer facilement le Wi-Fi, les comptes de streaming, et de régler les paramètres de projection en un clin d’œil.

Le système d’adaptation d’écran intelligent ISA 5.0 fait toute la différence. Il ajuste automatiquement la géométrie de l’image et la colorimétrie en fonction du mur, qu’il soit coloré ou légèrement irrégulier. Il corrige également les distorsions avec une grande précision grâce à l’auto-keystone et l’autofocus. Cette facilité d’utilisation permet de profiter rapidement d’une expérience cinéma sans avoir à passer des heures dans les réglages. Le XGIMI Aura 2 devient ainsi un outil ultra-accessible, même pour les utilisateurs non experts en vidéoprojection. Pour être précis, lors de la configuration, en 30 minutes nous avions une image proche de la perfection pour les conditions de projection.

Performance et qualité d’image

En termes de performance, le XGIMI Aura 2 impressionne dès les premières minutes de projection. Son image 4K HDR, soutenue par une luminosité de 2300 ISO lumens, est d’une netteté exceptionnelle, même en plein jour. Les couleurs sont riches, vives, et bénéficient d’une couverture de 99 % du DCI-P3, proposant une palette chromatique proche de celle du cinéma. Que vous regardiez un film en Dolby Vision ou des vidéos en streaming, l’Aura 2 garantit une qualité d’image saisissante. On retrouve également des contrastes profonds grâce à son taux de contraste dynamique de 1 000 000:1.

Le XGIMI Aura 2 sur la série Agatha All along en obscurité totale

Le système Dual Light 2.0 contribue à améliorer significativement la précision des couleurs et la luminosité. Il ne souffre pas de problèmes de scintillement ou de franges de couleur des projecteurs laser classiques pour autant. En revanche, pour les joueurs, la fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz pourrait décevoir les amateurs de jeux vidéo en 120 fps. Il y a toutefois un mode ultra-faible latence (20ms) qui compense en partie ce manque. Malgré cela, le XGIMI Aura 2 offre une expérience visuelle proche de celle d’une salle de cinéma, avec une immersion totale, que ce soit pour des films, des séries ou des événements sportifs.

Fonctionnalités supplémentaires

Le XGIMI Aura 2 ne se contente pas de projeter une image de qualité exceptionnelle. Il intègre aussi un ensemble de fonctionnalités avancées qui enrichissent l’expérience utilisateur. Parmi elles, la compatibilité avec Dolby Vision et IMAX Enhanced, qui, une fois activée via une mise à jour OTA, permettra de bénéficier d’une expérience visuelle encore plus immersive. Les scènes sombres gagnent en détail, les couleurs éclatent avec réalisme, et l’immersion est totale, rivalisant avec les standards des meilleures salles de cinéma.

Côté audio, le système sonore Harman Kardon de 60 W, combiné à la technologie Dolby Atmos, crée une ambiance sonore enveloppante. Les dialogues sont clairs, les basses presque profondes, mais le besoin de recourir à des enceintes externes se fait ressentir. Enfin, l’intégration d’Android TV 11.0 permet un accès fluide aux services de streaming et à un catalogue d’applications complet. L’interface est réactive, malgré quelques ralentissements mineurs par moments.

Conclusion : que vaut le XGIMI Aura 2 ?

Le XGIMI Aura 2 est un vidéoprojecteur à ultra courte focale qui redéfinit l’expérience cinéma à domicile. Avec son image 4K HDR éclatante, ses contrastes profonds et son audio immersif, il propose un rendu de qualité exceptionnelle. Facile à installer et à utiliser, il se distingue par ses fonctionnalités avancées, comme l’adaptation automatique à l’environnement et la compatibilité Dolby Vision. Malgré quelques limites en matière de gaming et de fluidité d’interface, il représente un excellent choix pour ceux qui cherchent une solution haut de gamme, tout en alliant design et performance.

