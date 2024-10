Arm révoque la licence de Qualcomm pour ses normes de conception de puces

Arm, le géant britannique des semi-conducteurs, a récemment pris une décision lourde de conséquences. En effet, il a annulé la licence de Qualcomm pour l’utilisation de sa propriété intellectuelle. Cela fait suite à un différend juridique qui dure depuis deux ans. Plus précisément, après que Qualcomm a racheté la société Nuvia, une autre entreprise licenciée par Arm. La société britannique reproche à Qualcomm de ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires pour transférer les licences de Nuvia. Cela constitue, selon elle, une violation du contrat.

Arm a donné un préavis de 60 jours avec Qualcomm

Selon Bloomberg, Arm a donné un préavis de 60 jours à Qualcomm pour mettre fin à l’accord. Si aucun compromis n’est trouvé d’ici là, Qualcomm pourrait voir son activité de conception de puces gravement impactée. Cette situation pourrait forcer Qualcomm à cesser de vendre la majorité de ses puces. Ces dernières représentent néanmoins un chiffre d’affaires annuel de 39 milliards de dollars.

Pour Qualcomm, cette révocation est une stratégie de la part d’Arm pour augmenter les royalties et à lui mettre la pression. Un porte-parole de Qualcomm a même affirmé que ces menaces sont « infondées » et visent à interférer avec ses innovations technologiques. Notamment, dans le secteur des processeurs de haute performance. Qualcomm a également dénoncé une tentative d’Arm de perturber le processus juridique en cours. L’entreprise se dit confiante que ses droits seront confirmés par la justice.

Un conflit juridique complexe aux enjeux financiers importants

Le conflit entre les deux géants des semi-conducteurs a commencé en 2022, lorsque Arm a poursuivi Qualcomm après le rachat de Nuvia. Arm exigerait alors que Qualcomm cesse d’utiliser la technologie développée par Nuvia. Il affirme que la société américaine n’avait plus les droits nécessaires pour exploiter cette propriété intellectuelle. Arm souhaite également que toute technologie basée sur ses architectures développées avant cette acquisition soit détruite.

Cette affaire pourrait avoir des implications de grande ampleur. Que cela soit pour les finances de Qualcomm ou pour l’ensemble du marché des puces. Les produits de Qualcomm sont en effet utilisés dans une multitude d’appareils. Cela va des smartphones aux PC IA fabriqués par des marques comme Microsoft ou HP.

Pour l’instant, Arm reste campé sur sa position et se prépare pour le procès prévu en décembre. Son porte-parole a déclaré que cette action était « nécessaire pour protéger l’écosystème sans précédent qu’Arm et ses partenaires de grande valeur ont construit pendant plus de 30 ans ».