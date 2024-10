TUTO – iOS 18 : Profitez de ces 5 fonctions cachées

Apple a déployé iOS 18 avec des nouveautés qui vont sûrement vous plaire. Certaines fonctions sont plus discrètes. Cependant, elles peuvent vraiment améliorer votre utilisation quotidienne de l’iPhone. Voici cinq fonctionnalités cachées à découvrir.

Un centre de contrôle plus flexible sur iOS 18

Le Centre de contrôle a toujours été pratique pour accéder rapidement aux paramètres de votre iPhone. Avec iOS 18, vous pouvez désormais personnaliser les boutons à votre guise. Vous n’êtes plus limité aux options classiques comme la lampe torche ou le mode avion. Vous pouvez ajouter des raccourcis pour d’autres fonctionnalités que vous utilisez régulièrement. Par exemple, des commandes domotiques ou même des applications tierces.

Ce nouveau design offre plus de souplesse, même si tout le monde n’est pas fan de l’esthétique. Quoi qu’il en soit, cela permet de gagner du temps et de personnaliser votre iPhone comme jamais auparavant.

Les messages avec RCS : La communication évolue

Avec iOS 18, l’application « Messages » adopte enfin le RCS (Rich Communication Services), un protocole de communication moderne. Vous pouvez maintenant envoyer des messages enrichis (photos en haute définition, confirmations de lecture, réactions avec des émojis) à des contacts qui utilisent Android, tout en restant dans l’application Messages.

C’est une grosse avancée qui rapproche iMessage des autres applications de messagerie comme WhatsApp ou Signal. Vous n’avez plus besoin de jongler entre différentes apps pour communiquer avec vos amis sur Android, tout passe par iMessage.

Personnalisation de l’écran verrouillé avec iOS 18

L’écran verrouillé est plus personnalisable que jamais avec iOS 18. Vous n’êtes plus obligé de garder les raccourcis pour l’appareil photo et la lampe torche en bas de l’écran. Vous pouvez désormais remplacer ces icônes par celles de votre choix, selon vos besoins. Que ce soit un accès rapide à une app de musique ou une app de prise de notes, cette nouveauté rend l’expérience plus fluide et surtout mieux adaptée à votre quotidien.

Verrouillez et masquez vos apps

La sécurité de vos applications a également été renforcée. Avec iOS 18, vous pouvez désormais verrouiller vos applications avec Face ID ou un code. Cela concerne non seulement les apps natives d’Apple mais aussi celles que vous téléchargez depuis l’App Store. Une autre option intéressante : vous pouvez masquer certaines applications. Elles disparaissent alors de votre écran d’accueil et ne sont accessibles que depuis un dossier protégé par Face ID. C’est idéal si vous souhaitez garder certaines informations privées à l’abri des regards indiscrets.

Gestionnaire de mots de passe intégré dans iOS 18

Apple introduit un gestionnaire de mots de passe dédié dans iOS 18. Fini de chercher vos identifiants dans les réglages. L’app « Mots de passe » regroupe tous vos identifiants et les protège par Face ID. Cette application simplifie la gestion de vos mots de passe en les synchronisant automatiquement entre vos différents appareils Apple. En plus, elle vous alerte en cas de failles de sécurité, comme l’utilisation répétée d’un même mot de passe. C’est une solution pratique pour ceux qui veulent une sécurité renforcée sans avoir à utiliser une application tierce.

iOS 18 est disponible depuis septembre 2024. Il est compatible avec les iPhone 12 et modèles plus récents. Si vous avez un iPhone plus ancien, il pourrait être temps de penser à une mise à niveau pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

Si vous envisagez d’acheter un nouvel iPhone pour profiter pleinement d’iOS 18, voici les prix actuels : L’iPhone 16 démarre à environ 969 €, tandis que l’iPhone 16 Pro commence à 1229 €.

