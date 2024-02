Apple : iMessage n’aura finalement pas à être compatible avec d’autres messageries

Apple va devoir effectuer des changements importants sur l’iPhone afin de se conformer aux nouvelles règles européennes. Fort heureusement pour lui, l’une de ses applications phares sera dispensée de ces changements. Il s’agit d’iMessage.

Que s’est-il passé ?

D’après les informations de Bloomberg, le service de messagerie iMessage échappera au Digital Markets Act (DMA). Il s’agit de la nouvelle législation de l’Union européenne contre les abus de position dominante des géants du numérique.

Au départ, la Commission européenne avait exigé qu’Apple garantisse l’interopérabilité d’iMessage avec WhatsApp et Messenger, deux applications concurrentes. Le but de la manœuvre aurait été de permettre aux utilisateurs d’envoyer des messages, des vidéos et des images sur plusieurs messageries à la fois.

Toutefois, la Commission s’est finalement ravisée. Elle a estimé après enquête que cette application d’Apple n’était pas suffisamment importante pour constituer une menace pour la concurrence. Par conséquent, iMessage ne sera pas encadrée par le DMA. Dans le cas contraire, l’application aurait subi des changements majeurs qui auraient pu changer radicalement son utilisation.

iMessage n’est pas considéré comme un contrôleur d’accès

Par conséquent, le service iMessage ne rentre pas dans la catégorie de « contrôleur d’accès », une qualification que la Commission européenne donne aux grandes plateformes sur la base de plusieurs critères. Parmi ces critères, il y a le fait d’avoir au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs. Un chiffre qu’Apple a toujours nié. Le communiqué de presse de l’Union européenne indique ainsi qu’ :

Après une évaluation approfondie de tous les arguments, en tenant compte des contributions des parties prenantes concernées, et après avoir entendu le comité consultatif des marchés numériques, la Commission a estimé qu’iMessage, Bing, Edge et Microsoft Advertising ne sont pas considérés comme des services de contrôle d’accès.

Meta n’a pas eu droit à la même chance

Contrairement à iMessage, Meta n’a pas eu le droit à l’exception. Ses applications de messagerie WhatsApp ou Messenger devront « rendre les fonctionnalités de base de leurs services de messagerie instantanée interopérables avec leurs concurrents les plus modestes », souligne le site gouvernemental Vie publique.

En tout cas, en ce qui concerne Apple, le DMA considère ses plateformes comme l’App Store ou l’Apple Pay comme étant en situation de position dominante. Apple devra donc se soumettre à de nouvelles règles et être en accord avec le DMA, qui entrera en vigueur le 6 mars 2024.