Gaming : Le partenariat prometteur entre LG et Karmine Corp

L’année prochaine sera excitante pour les amateurs de jeux vidéo, comme LG Electronics France s’associe à Karmine Corp, l’une des meilleures équipes d’e-sport professionnel. Orchestré par l’agence Sportfive, cette collaboration démontre l’engagement de LG dans le secteur du gaming. Préparez-vous à une expérience de jeu immersive grâce à l’innovation constante de LG.

Un partenariat pour des performances de jeu supérieures

L’association entre LG et Karmine Corp est une aventure passionnante dans l’esport et un coup de pouce dans la performance de gaming. Le partenariat se concentrera principalement sur l’utilisation des moniteurs gaming UltraGear de LG, reconnus pour leur qualité d’image et leur temps de réponse ultra-rapide. Ces moniteurs promettent des couleurs vives et intenses, ainsi que des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 360 Hz, garantissant un réalisme et une fluidité sans précédent.

Karmine Corp : Une ascension fulgurante

Etabli par les entrepreneurs et streamers Kamet0 et Prime, Karmine Corp est un club français de eSport qui a rapidement gagné une immense popularité. En moins d’un an, ils sont devenus leaders sur le marché français avec une forte présence dans des jeux comme League of Legends, Rocket League et Valorant. Leurs exploits ont gagné le cœur des fans, qui se surnomment eux-mêmes les « ULTRAS ».

Un partenariat à trois volets

La collaboration LG-Karmine Corp se développera autour de trois axes majeurs dès février 2024. Premièrement, la création d’une communauté digitale UltraGear x KCorp. Deuxièmement, l’organisation d’événements inédits. Et finalement, l’utilisation des moniteurs UltraGear par l’équipe. En tant que sponsor du LEC1 pour la troisième fois consécutive, LG UltraGear apportera son soutien à Karmine Corp tout au long du championnat.

Ce partenariat inédit se révélera être beaucoup plus qu’une simple collaboration. Comme le souligne Arthur Perticoz, CEO de Karmine Corp, « LG UltraGear va offrir à nos joueuses et joueurs une expérience de jeu inégalée.

Avec cet accord, LG confirme non seulement son positionnement dans le monde du gaming, mais aussi sa détermination à proposer une expérience de jeu sans précédent. Que l’eSport continue d’exceller ! Partagez vos pensées sur cette alliance prochaine et la prochaine évolution du gaming.