Plongez dans l’épique avec les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium!

Préparez-vous pour des heures de divertissement passionnantes ! PlayStation Plus vient de dévoiler sa nouvelle liste de jeux pour les abonnés Extra et Premium. De nouvelles aventures épiques vous attendent dès le 20 février !

Nouveautés pour les Abonnés Extra et Premium

Dès son lancement, le PlayStation Plus Extra et Premium vous offrira la possibilité de plonger dans le monde de Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5). Préparez-vous à marcher dans les pas du légendaire Viking Eivor dans sa quête de gloire. Vous sentez le frisson de l’aventure ? C’est normal, et ce n’est que le début !

En plus de ça, vous allez pouvoir explorer de nombreux jeux de la fameuse série « Tales of… » dont l’action RPG fantastique Tales of Arise (PS4, PS5). Avec ses personnages hauts en couleur et son système de combat captivant, cette saga est un incontournable pour tous les fans du genre.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez également vous éclater avec le très attendu Need for Speed Unbound (PS5), et bien d’autres jeux qui viendront booster votre catalogue de jeux.

Liste complète des jeux à venir

Voici sans plus attendre, la liste complète des jeux que vous pourrez savourer très bientôt :

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Lego Worlds | PS4, PS5

Lego Jurassic World | PS4, PS5

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Et pour les abonnés de PlayStation Plus Premium, des classiques s’ajoutent à la liste :

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Secret of Mana | PS4

Fans du jeu vidéo, ces nouveautés devraient vous offrir des sessions gaming haletantes et vous plonger dans des univers riches et variés. N’hésitez pas à partager vos impressions et vos titres favoris. Joyeux gaming à tous !