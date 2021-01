Test – Outer Worlds, un action RPG loufoque mais prenant !

Publicité

La catégorie Action-RPG n’est pas une catégorie facile à renouveler, les mécaniques sont souvent les mêmes. Même si Outer Worlds reprend l’essence même des jeux Action-RPG séduit par son côté loufoque !

L’histoire

Alors que vous vous trouvez à bord d’un vaisseau de transport dans un état d’hibernation, votre repos est subitement interrompu par l’arrivée d’un perturbateur, le docteur Phineas Welles. On comprend vite que celui-ci est un hors la loi, et tente de voler les personnes en hibernations. Par malchance pour lui, il n’arrive à voler qu’un seul individu. C’est là que commence la création de votre personnage.

Rapidement, vous vous retrouvez propulsé dans une capsule qui vous dirige vers Terra 2, là ou initialement vous devez retrouver un guide pour mener à bien votre mission. Comme le jeu est bourré de malchance votre capsule vient écraser ledit guide, et c’est donc la que commence la mini-mission didacticiel.

Puis on se retrouve vite embarqué dans les missions, et les quêtes secondaires. Mais avant cela, vous allez devoir PARLER ! Oui, Outer World possède un scénario ultra complexe ou vous découvrirez tous ses secrets en parlant avec les PNJ. Certains dialogues sont longs et barbants, mais regorgent d’indice, quelques fois vous tomberez sur des dialogues qui n’ont aucun sens, mais c’est bien cela qui fait le charme de Outer World. Développé par Obsidan, habitué au RPG avec notamment FallOut. Il est édité par Private Division, le studio nous a habitués au contenu décalé, mais qui repose sur une mécanique complexe, à l’instar de Kerbal Space Program !

Publicité

Le Gameplay

Pour le contexte, votre vaisseau est en perdition et le « sauvetage » du savant fou, vous fait comprendre alors que le système Halcyon normalement en passe d’être colonisé a quelque peu changé, et différentes grandes corporations se disputent le pouvoir. Même si la plupart de colons adhèrent aux règles édictées quelques dissidents tentent de résister. VOUS êtes peut-être l’homme qui pourra mettre fin à ce déchirement !

Même si les mécaniques sont parfois vieillissantes Outer Worlds possède ce qu’un bon RPG se doit de posséder.

L’histoire est complexe, et demande du temps pour parler et parler encore au PNJ. Vos choix influeront aussi sur l’estime que vous porte telle ou telle corporation!

L’arbre des compétences et variés, mais facilement compréhensible. Vous dépenserez vos points de compétences pour une grande catégorie, ensuite arrivés au niveau 50 de celles-ci, il vous faudra choisir LA compétence que vous souhaitez modifier.

Le catalogue d’arme et d’armure est lui aussi varié, en fonction de votre mode de jeu vous trouverez l’arme adéquate !

Graphisme et bande-son

Outer Worlds possède des graphismes colorés mêlant le style des années 50 et celui futuriste. Un mélange étonnant, mais qui fonctionne ! On se trouve plongé dans l’univers et tout s’accorde parfaitement.

Les musiques sont de bonnes réalisations, et n’interfèrent pas dans les moments d’action ou les phases plus calmes comme les dialogues ! Un très bon point, qui permet de se plonger encore plus dans l’univers et dans les différentes phases !

On a testé le jeu sur PC et nous vous recommandons de faire de même pour profiter au maximum des graphismes de ce jeu. Pour accompagner votre machine de guerre, on vous recommande le moniteur ViewSonic XG270QG. Un moniteur élite de 27 pouces qui avec sa dalle IPS Nano Colour G-Sync et son taux de réponse réel de 1ms offriront la meilleure experience gaming possible !

Publicité

En conclusion

Pour conclure, Outer Worlds est un très bon Action RPG. Il comporte des mécaniques certes déjà vues, mais qui fonctionne !

L’histoire est bien maitrisée, tout comme le bestiaire ou le râtelier d’arme et armure !

La durée de vie serait le seul point négatif de ce titre, environ 11h de jeu. Mais des DLC devraient allonger cette durée de vie !

Prix et disponibilité

Outer Worlds est disponible dès maintenant sur PC, Xbox, PS4 et Switch à partir de 59,99€ !

Outer World 59.99€ 8 Histoire 9.0/10

















Gameplay 8.0/10

















Graphisme 8.0/10

















Bande son 8.0/10

















Durée de vie 7.0/10

















Points positifs Une histoire prenante

Une grande diversité

De vraies mécaniques RPG

Un univers maîtrisé Points négatifs Durée de vie restreinte

Du déjà vu