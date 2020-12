Publicité

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Plongez dans la vie des Vikings et des assassins dans le superbe Assassin’s Creed Valhalla. Sinon pourquoi ne pas allier combats aériens et poésie avec l’épique The Falcooner ? Les propriétaires de PS5 seront aux anges avec Devil May Cry 5 : Special Édition, un des rares titres à exploiter le Ray Tracing au lancement des nouvelles consoles de jeu.

Assassin’s Creed Valhalla

Eivor est un Viking, un fier guerrier en quête de vengeance et de gloire. Quand il rencontre des membres de la ligue des Assassins en provenance directe du Moyen-Orient, il va participer au conflit millénaire qui les oppose au templier. Les scénaristes ont réussi à écrire une histoire fluide, tout tombe naturellement et n’affiche aucune incohérence. Un vrai plaisir, servi par des dialogues complets et un aspect RPG qui s’immisce dans le jeu.

Eivor est très simple à maîtriser, les commandes sont intuitives et nous avons le temps d’appréhender les plus complexes. Il y’a une véritable volonté de nous immerger et pour y arriver ce titre sait prendre le temps, sans traîner en longueur. La partie exploration est vraiment bien pensée, des points lumineux apparaissent sur votre boussole quand vous êtres proches d’un coffre à trésor, d’un artefact ou des capacités. Vous êtes libres d’agir à votre guise. Enfin, si les combats sont très bien restitués, nous apprécions surtout le retour des assassinats silencieux. L’infiltration est très bien conçue encore une fois avec même quelques déguisements en prime.

Techniquement, sur console Next-Gent (PS5 et Xbox Series X), nous avons un très beau titre, d’une rare fluidité malgré la complexité des environnements. Les décors naturels sont majestueux, les villes, maisons respectent chaque aspect historique dans le dail. Un travail d’orfèvre, mais dont le gap technologique avec une One ou une PS4 est visible sans être bluffant. Nota bene, la version PC est une catastrophe de bug et de manque de fluidité, même avec une 2080 Ti ou une 3050 Ti. Vivement les patchs !

Assassin’s Creed Valhalla notre avis

Ubi soft signe encore un excellent jeu, la trame scénaristique, l’action, l’infiltration sont très bien menées. Mené par une technique visuellement très plaisante même si la version PC a bien besoin d’un patch. Le jeu idéal pour goûter au froid intense, à la vie d’un Viking tout en restant au chaud dans son plaid.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

The Falcooner

Dans un monde magique et onirique, vous voilà prêt à devenir un héros. Tenant fermement les rênes de votre faucon de combat géant, vous allez au fil de vos missions sauver le monde de l’autodestruction. De nombreuses factions s’affrontent pour la domination des airs et donc de cet univers.

Les missions ne sont pas très variées, livraison, au finale il y’aura toujours un dogfight à un moment. L’issu des combats dépend bien sûr de votre armement, fusil ou canon vous avez une belle armurerie disponible. Attention une seule arme, pas de moyen d’attaque secondaire. Pour gagner, il faut maîtriser son faucon. Ce dernier n’est pas une machine et le jeu sait nous le retranscrire. Il faut donc de la fermeté, de la souplesse et savoir profiter des vents pour prendre l’ascendant. Plus technique qu’il y paraît, tout en restant accessible.

Visuellement, nous ne prenons pas une claque technique. Néanmoins, la direction artistique sait tirer parti de la Xbox Series X et du PC pour offrir un environnement onirique, où les jeux de lumière font la part belle à un ciel qui sait les exploiter.

The Falcooner notre avis

Un jeu qui n’est pas parfait, mais qui sait nous captiver et nous transporter dans les cieux. Les combats sont très bien restitués, l’adrénaline coule à flots. Le contrat est rempli, mais peut-être vaut-il mieux espacer les parties pour ne pas succomber à une certaine lassitude.

Devil May Cry 5 : Special Edition

Alors que nous sommes gâtés en remake d’anciens titres, Capcom met à jour un titre plus récent pour profiter des capacités des nouvelles consoles que sont la PS5 et Xbox Series X. Devil May Cry 5 est sans conteste l’un des meilleurs bea’them all 3D de ces dernières années. Cette édition apporte moult nouveautés, à commencer par un nouveau personnage explosif de rapidité, Vergil. Ce dernier dispose de deux sabres, de ses poings, de flèches d’énergie et ajoutez des capacités des clonages et de polymorphisme.

Le jeu est enrichi également en mode de jeu, dont le Chevalier Sombre Légendaire qui démultiplie les ennemis à l’écran. L’impression de se battre face à une horde de millions de monstres qui sont là pour étancher notre soif de massacre, aussi sublime, jouissif que difficile ! SSD oblige, les temps de chargement sont très rapides.

Techniquement, le moteur 3D n’a pas évolué. C’est l’apparition du Raytracing en 4K 30 Hz qui fait la différence ! Les effets de textures, de lumières sont sublimés et j’ai l’impression de redécouvrir le jeu. Le passage au 30 Hz n’agacera que les plus accrocs à la vitesse d’animation.

Devil May Cry 5 : Special Edition notre avis

Une excellente mise à jour technique qui s’agrémente de pas mal de nouveautés. À réserver aux propriétaires de PS4 et de Xbox Series X qui n’ont pas déjà acheté le jeu.

Sur PS5

