MSI nous propose depuis quelques temps des produits alliant qualité et performances. Bien que les casques gaming MSI n’ont pas la réputation qu’ils méritent, la marque compte bien se rattraper avec son nouveau modèle, le Immerse GH61 !

MSI Immerse GH61

Design

Le GH61 reprend le design de son prédécesseur, le GH50.

Formé dans un plastique de bonne facture, l’arceau large semble robuste. Il n’en est pas moins confortable grâce à la mousse épaisse sur le dessus du crâne!

Les haut-parleurs de 40mm fabriqués en collaboration avec Onkyo, fabriquant japonais de matériel hi-fi, sont imposants mais ne dénotent pas avec l’aspect général du casque !

À l’instar du GH50, point de LED sur ce modèle. MSI fait le choix du no LED, et se démarque donc de ses concurrents qui intègrent de la LED RGB à de plus en plus de produits.

Le micro est rétractable et se fait alors discret, mais une fois étendu, il est orientable et tombe sur le coin de la bouche, ce qui évite d’être gêné par celui-ci.

Audio

Comme dit précédemment , MSI a fait le choix de s’associer à Onkyo, un grand fabricant japonais de matériel audio.

A l’aide du logiciel Nahimic, vous allez pouvoir régler de manière précise les différents profils audio, en fonction de votre utilisation.

Le son est riche et puissant. L’utilisation du 7.1 apporte de la profondeur à vos jeux, mais aussi aux films ou aux musiques que vous consommez.

Cependant, faites attention, la capacité des haut-parleurs est élevée et le limiteur de son n’est pas très bien ajusté par défaut. Un conseil avant de poser le casque sur vos oreilles : baissez le volume, car réglé au maximum celui-ci est très élevé, attention donc à vos oreilles !

Fonctionnalité

Avec Nahimic, différents profils s’offrent à vous, et vous pouvez alors régler chacun d’entre eux comme bon vous semble.

La télécommande et simple, mais fonctionnelle. En effet, il comporte un bouton pour activer le 7.1, un bouton pour couper le micro, et les deux boutons du volume. Une pince située à l’arrière permet de fixer la télécommande sur vous.

Le câble est tressé, et offre alors la garantie d’un démêlage facile !

Fournis également avec un étui de transport rigide et des coussinets en mousse ou en similicuir.

Le casque peut aussi être utilisé comme casque audio simple avec sa prise jack 3.5mm, cependant son design imposant pourrait quelque peu être compliqué à porter à l’extérieur.

Conclusion

Pour conclure, le MSI immerse GH61 est un excellent produit, et rivalise avec d’autres grandes marques ! La qualité de fabrication, associé a des haut-parleurs de renoms font de ce casque un choix fiable au rapport qualité prix très intéressant !

Même si d’aspect général le immerse GH61 est bien proportionné, son design massif ne s’adaptera pas (esthétiquement parlant) aux têtes les plus fines.

Caractéristiques

Microphone Rétractable Bande passante 20Hz – 40KHz Impédance 32 Ohm Surround Oui, 7.1 Bande passante micro 100Hz – 10KHz Longueur Câble 1.2m Contrôle du volume Oui, via boitier de contrôle Connecteurs Jack 3.5mm / USB Poids 300g Taille transducteurs Néodyme de 40 mm par Onkyo

Prix et disponibilité

Le MSI immerse GH61 est affiché au prix de 89.90€ et est disponible sur les divers sites marchands.

MSI Immerse GH61 89,90€ 8.8 Design 9.0/10

















Audio 9.0/10

















Fonctionnalité 8.0/10

















Rapport qualité/prix 9.0/10

















Points positifs Une conception robuste

Confortable

Un son riche et puissant

Un partenariat qui fonctionne Points négatifs le manque de limiteur de volume

Le design massif qui ne passe pas partout