Disney+ : les séries et films bientôt disponibles grâce à la section Stars en France

Publicité

Le 23 février s’approche petit à petit. Si cette date ne vous dit rien, sachez simplement que ce jour signera l’arrivée de beaucoup de nouvelles séries et films sur la plateforme de streaming Disney+ à travers une nouvelle section du nom de Stars. L’occasion pour Walt Disney Company de conquérir un nouveau public : les adultes.

Prévue pour fin février, la section Stars avait déjà dévoilé un premier aperçu de sa bibliothèque en début d’année. À moins d’un mois du lancement, Disney+ a annoncé officiellement l’ensemble des films et séries qui arriveront sur son service de streaming en France.

La nouvelle section Stars

En décembre 2020, Walt Disney Company a dévoilé lors de son Investor Days les nouveaux contenus qui sortiront dans les années à venir, mais aussi l’arrivée d’une nouvelle section du nom de Stars. Tournée vers les adultes, cette dernière va tout de même faire passer le prix de l’abonnement de 6,99 euros par mois à 8,99 euros par mois. En échange, les utilisateurs du service de SVOD Disney+ pourront profiter de moult séries et films de renom dès le 23 février 2021.

40 séries et 250 films arrivent sur Disney+

Grâce à Stars, Disney+ va permettre à ses utilisateurs de (re)découvrir de nombreux contenus cinématographiques. Du côté des 40 séries qui arriveront le 23 février, on peut par exemple citer Bones, How I Met Your Mother, Greys Anatomy, Despserate Housewives, Prison Break, American Dad, Sons of Anarchy, X-Files… Parmi les 250 films foulant le parvis de la plateforme de streaming de Disney, on retrouvera notamment Deadpool, Black Swan, Alien, Titanic, la saga de La Planète des singes, Alien ou encore Le Labyrinthe, À couteaux tirés…

Publicité

Si vous souhaitez découvrir, la liste complète des 290 nouveautés auxquelles vous pourrez profiter grâce à la section Stars sur Disney+ se trouve juste ici.

Encore un peu de temps ? Découvrez le dernier trailer et le casting français de Raya et le dernier dragon, prochain film des studios Disney !