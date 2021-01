Disney+ : les séries qui arriveront grâce à la section Star en février 2021

Publicité

Du nouveau va très prochainement arriver sur Disney+. Plus précisément, une section supplémentaire va faire son arrivée en février 2021 sur le service de vidéo à la demande : Star. Une stratégie peaufinée par le groupe Walt Disney afin de conquérir un public mature grâce à des séries et des films plus adultes.

Malgré un succès retentissant depuis son lancement, Disney+ garde aujourd’hui une image trop familiale. Une situation qui ne permet pas de conquérir sur le long terme les utilisateurs plus âgés et recherchant du contenu plus adulte. De plus, on remarque que les nouveautés chaque mois sont un petit peu faiblardes. C’est pourquoi une nouvelle section du nom de Star va être lancée dès le 23 janvier prochain.

Star : la section qui manquait à Disney+

En décembre dernier, Walt Disney Studio a annoncé lors de son Investor Days les prochaines séries ainsi que les films qui arriveront au cinéma ainsi que Disney+. L’évènement a aussi été l’occasion pour l’entreprise de dévoiler les résultats fructueux de sa première année ainsi que ses ambitions. Parmi l’une d’entre elles, nous avons appris l’arrivée de Star, une section plus adulte apportant ainsi plus de contenu et donc possiblement de nouveaux utilisateurs. Celle-ci sera ainsi ajoutée le 23 février 2021 aux côtés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic sur le service.

Parmi les programmes qui seront proposés dans Star, nous retrouvons des productions des groupes Disney Television Studios, FX, 20th Century Studio, 20th Television et Touchstone. Une hausse des prix va cependant justifier l’ajout de cette section.

Étant donné que des contenus réservés à certaines tranches d’âges seront disponibles sur Star, un contrôle parental va permettre d’en limiter l’accès aux plus jeunes.

Les premières séries annoncées

Pour son arrivée en février 2021, Disney+ a prévu plusieurs séries pour sa section Star.

Big Sky

Love Victor

Solar Opposites

Black-Ish

Des séries emblématiques seront aussi de la partie comme Desperate Housewives, How I Met Your Mother, Lost, Family Guy… Nous ne connaissons pas pour le moment la liste complète du catalogue Star.

