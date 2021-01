Disney+ : les nouvelles séries et les nouveaux films de janvier 2021

Publicité

Vous avez déjà écumé l’ensemble du catalogue de Disney+ ? Découvrez dans cet article les nouvelles séries et les nouveaux films qui arrivent sur la plateforme de streaming durant ce mois de janvier 2021 !

Quoi de neuf sur Disney+ en janvier 2021 ?

Mois après mois, Disney continue d’agrémenter son service de vidéo à la demande avec du nouveau contenu. Même si la plateforme n’a pas la puissance de frappe de Netflix, de nombreux films, séries et documentaires arrivent régulièrement. En plus de ça, Disney+ va ajouter du contenu plus adulte très prochainement, avec malheureusement une hausse du prix de son abonnement. Une heureuse et triste décision qui pourra être consolée grâce aux 6 mois d’abonnement offerts par Free pour ses abonnés Freebox.

Revenons à nos moutons, voici la liste non exhaustive des nouveautés du mois de janvier 2021 sur Disney+.

Les séries et les films bientôt disponibles

Coco – 15/01

Vous n’êtes surement pas passé à côté de ce magnifique Pixar coloré sorti en 2017. Le film d’animation retrace l’histoire de Miguel, un jeune enfant coincé dans le monde des morts.

Dans le même style mexicain entre vie et mort, La légende de Manolo sera disponible dès le 22 janvier sur Disney+.

Nouveau départ – 8/01

Au casting de ce film : Matt Damon et Scarlett Johansson. Découvrez l’histoire d’un homme quittant tout avec ses enfants afin de reconstruire un zoo.

WandaVision – 15/01

En manque de Marvel ? Découvrez WandaVision, une série originale Disney+ autour de Vision et Scarlett Witch.

The Greatest Showman – 29/01

La comédie musicale racontant l’épopée de P.T. Barnum, investigateur des premiers grands spectacles de cirque et des « freak shows ».

Nos étoiles contraires – 01/01

Les nouveautés Disney+ pour les enfants et jeunes adolescents en janvier 2021

De nombreux contenus provenant par exemple de Disney Channel ou Disney Junior font leur apparition durant ce premier mois de l’année.

Les Pyjamasques (8/01) : des justiciers déguisés en pyjama ;

Vampirina (saison 2 – 15/01) : une jeune vampire ayant déménagé en Pennsylvanie ;

Raven (saison 3 – 22/01) : deux mères de famille divorcées décident de vivre sous le même toit ;

Bluey (saison 1 – 29/01): un chiot plein de fougue et d’imagination.

Les documentaires de janvier

Pour les amoureux de la nature et de la science, Disney+ prévoit plusieurs documentaires pour janvier 2021 :

Le royaume des momies égyptiennes (01/01) ;

Ultimate Supercar (08/01) ;

Un festin de requin (08/01) ;

Mega requin-marteau (15/01) ;

Expédition Everest (15/01) ;

Apollo : missions vers la Lune (22/01) ;

La route de l’enfer : Norvège (29/01).

Encore un peu de temps ? N’oubliez par que Soul, le dernier film Pixar, est disponible sur le service de streaming !

