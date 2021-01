Publicité

Les cadeaux de Noël sont l’occasion de faire plaisir. Mais parfois, le cadeau souhaité n’est pas celui reçu, ou alors il ne convient pas. Au lieu de laisser ce pull trop grand dans votre placard, ou ce cadeau en double, revendez-le !

Aujourd’hui, il existe une multitude de sites permettant la revente de cadeaux en tout genre. Dans notre sélection, nous retenons les meilleurs sites pour revendre tous les types de cadeaux. Pour vous permettre de tirer le plus d’argent de vos cadeaux.

Cdiscount Occasion

Dans le domaine de la revente d’objet d’occasion, les deux plus grands sites de revente entre particulier, que son Leboncoin et Vinted, voient arriver un concurrent de poids, Cdiscount.

Dans cette période particulière des fêtes de Noël, nombre de cadeaux ne sont pas ceux voulus. Au lieu de les placer aux fonds des placards, il vaut mieux les vendre.

La plateforme Cdiscount Occasion permet de revendre, sans frais des objets d’occasion ou neuf. Vendez en seulement 3 étapes et cela, sans commission.

Revendre ses vêtements rapidement

Avec les plateformes et les sites de revente entre particulier, il est obligatoire de rédiger une annonce et de mettre des photos. Si vous ne voulez pas perdre de temps à poster des vêtements en ligne, brader le prix, et attendre plusieurs semaines avant de vendre votre vêtement, ces deux plateformes sont faites pour vous.

Prêt à changer

Revendre ses vêtements n’a jamais été aussi simple. En seulement quelques clics, vous pouvez vendre vos vêtements.

Il vous suffit de réaliser une demande de rachat en ligne, sans photo ni descriptif. Ensuite vous envoyez gratuitement vos vêtements dans le point relais Mondial Relay le plus proche. Et vous recevez votre paiement sous 15 jours via un virement bancaire directement sur votre compte.

Bien évidemment, les vêtements neufs vous donneront un prix plus élevé. Le site Prêt à Changer ne rachète que les marques de vêtements indiquées sur cette liste.

Vide Dressing

Certains cadeaux de Noël sont un peu plus haut de gamme que d’autres. La plateforme française Vide Dressing est spécialisée dans l’achat et la revente d’articles de mode et de luxe.

Vide dressing regroupe plus de 1,5 million de membres et propose de vendre vos vêtements et accessoires de luxe au meilleur prix. Une façon simple et rapide de vendre.

Des boucles d’oreilles que vous ne voulez plus, un pull trop grand, ou un article qui ne vous plaît pas, vendez-le. Pour vendre, rien de plus simple, entrez plusieurs informations sur votre article, une ou plusieurs photos et un prix. La plateforme s’occupe de vous trouver un acheteur, de vous faire parvenir le bon d’envoi et de vous assurer une sécurité importante.

Pour l’acheteur, Vide Dressing assure une garantie satisfait au remboursé, d’une durée de 2 jours après réception du produit.

Une sécurité de plus pour les articles de luxe. Lors de vos ventes, la garantie authenticité Vide Dressing s’applique. Elle assure que votre produit de luxe est bien authentique.

Une sécurité de plus pour vendre facilement et rapidement vos produits.

Revendre ses cartes-cadeaux, coffrets et chèques-cadeaux

Revendre ses cartes-cadeaux, coffrets et chèques-cadeaux n’aura jamais été aussi simple. Sleeping Money et Place des Cartes regroupent le plus gros du marché de la revente des cartes-cadeaux. Ces deux plateformes assurent une sécurité maximale, tant pour le vendeur que pour l’acheteur. Pour cause, elles répondent à un manque qui se fait ressentir avec les sites de revente ordinaire.

Sleeping Money

Cette plateforme est le meilleur moyen de vendre ses cartes-cadeaux, ses coffrets non utilisés, chèques-cadeaux, cartes prépayées et ses places de cinéma. Grâce à une utilisation simplifiée, Sleeping Money vous permet de revendre vos cartes-cadeaux entre particuliers.

Dans notre article, nous vous expliquons pourquoi ce site de revente directement entre particuliers vous procure une protection maximale. Le vendeur, comme l’acheteur, voit la vente assurée par la plateforme. Votre carte-cadeau transitera via la plateforme pour assurer le montant disponible et sa validité. Aucun moyen pour l’acheteur de mettre en cause la non-validité de la carte. Le meilleur moyen pour ne plus risquer de voir sa vente annuler.

La Place Des Cartes

La plateforme de vente Place Des Cartes est spécialisée dans le rachat et la vente de cartes-cadeaux ou de chèques-cadeaux. Malheureusement, vous ne pourrez pas revendre vos coffrets ou vos places de cinéma. Le site intègre directement son propre simulateur de prix de rachat. Après avoir informé votre titre ou votre carte, vous obtiendrez immédiatement une estimation de rachat. Vous recevrez rapidement votre paiement et pourrez profiter de cet argent pour d’autres cadeaux.

Revendre ses appareils high-tech

Après la revente de vêtements d’occasion et de cartes-cadeaux, place à la revente d’appareils high-tech. Pour cela, un site permet d’obtenir très rapidement une estimation d’achat, et un paiement rapide et sécurisé, Black Market.

Back market

Cette plateforme est spécialisée dans le reconditionné. Elle assure le rachat de votre ancien appareil électronique aux meilleurs prix. Sur Back Market, vous pourrez estimer une offre de rachat sur votre ancien smartphone. La plateforme rachète aussi votre tablette, votre console de jeux, votre appareil photo et caméra, votre casque audio, vos écouteurs, votre montre connectée ou votre ordinateur portable.

Directement via son site internet, vous obtenez une estimation du prix de rachat de votre appareil en moins de 2 minutes. Choisissez la marque de votre appareil, le modèle, et quelques autres informations. Vous obtiendrez votre offre de rachat.

Si vous avez mal décrit l’état de l’appareil, le site vous fera une nouvelle offre de rachat adaptée à l’état réel du produit après réception et expertise. Les frais de retour sont à votre charge si le prix proposé ne vous plaît pas.

Noël vient de passer et de nombreux cadeaux ont été déposés aux pieds du sapin. Malheureusement, le cadeau parfait n’existe pas. C’est pour cela que depuis plusieurs années, les plateformes de revente en ligne de cadeaux croulent sous les annonces. Notre sélection de sites spécialisés dans le rachat de cadeaux permet de vous assurer une revente en toute sécurité. Vous pourrez facilement et rapidement revendre vos vêtements, vos cartes-cadeaux et bien évidemment vos appareils high-tech.