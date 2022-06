Top 3 des meilleurs sites de torrent en 2022

Le téléchargement de différents contenus via torrent est un moyen simple et rapide d’accés à toutes sortes de contenus. Films, séries, documentaires, albums, PDF… Le choix est large ! Le site torrent séduit par son accessibilité. Pour un seul ou plusieurs téléchargements, il vous assure d’obtenir les bons fichiers en quelques clics. Cette option de téléchargement est entièrement gratuite. Une simple connexion internet vous donne accès à des centaines de millions de données. En quelques années, des dizaines de sites torrent ont vu le jour. Tous n’ont pas la même réputation, ni la même fiabilité. Certains se démarquent du lot et veillent à la qualité des liens proposés. Quels sont les meilleurs sites de torrent en 2022 ? Voici un top 3 des incontournables.

Qu’est-ce qu’un site de torrent ?

Ce genre de site vous donne accès à des contenus difficiles à trouver ailleurs. Il s’agit généralement de médias protégés par des droits d’auteur, mais aussi de fichiers libres. Les contenus à télécharger sont disponibles gratuitement. Les sites de torrent sont pratiques à bien des niveaux. En plus d’être régulièrement mis à jour, ils ne comprennent aucune restriction. Tout ce dont vous avez besoin, c’est un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette et d’une connexion internet.

Les contenus peuvent être téléchargés à l’aide d’un logiciel prenant en charge le protocole BitTorrent. Ce système se base sur un protocole d’échange P2P. Le principe est simple : effectuer un téléchargement direct entre le serveur hébergeur et l’appareil connecté. Grâce au BitTorrent, vos téléchargements sont entièrement décentralisés.

Ce protocole permet de télécharger en simultané sur plusieurs appareils. Un internaute qui use du service met le fichier à disposition d’utilisateurs cherchant le même contenu. Ce partage de données permet à plusieurs personnes d’obtenir le même élément, au même moment. Avant de chercher un fichier en particulier, vous aurez donc besoin d’installer un client BitTorrent qui prendra en charge l’extraction.

Yggtorrent, une communauté largement francophone

YggTorrent s’est constitué une communauté majoritairement francophone. Ce tracker BitTorrent s’est ainsi créé une solide réputation. Le site torrent a l’avantage d’offrir une certaine rapidité dans ses téléchargements. La plateforme nécessite quand même une inscription. Celle-ci donne ensuite accès à un tracker privé. Cette inscription est entièrement gratuite. Le tracker réalise également un contrôle le ratio des uploads et des downloads. Pour profiter d’un téléchargement, vous devez aussi partager vos contenus. Contrairement à de faux sites, ce site ne demande aucune information bancaire. Le site séduit aussi bien pour la qualité de ses liens torrent, que pour la simplicité de son utilisation.

Le répertorie de fichiers permet le téléchargement via Peer to Peer. Sur cette plateforme, vous n’avez qu’à lancer votre recherche pour un titre spécifique. En fonction de la requête, vous trouverez toute sorte de vidéos, fichiers audio, jeux vidéo, ebooks et autres logiciels en quelques clics. Une fois le lien téléchargé, il suffira de cliquer dessus pour lancer le téléchargement sur le logiciel dédié.

Yggtorrent rend quasiment tout accessible. Son interface soignée rend la plateforme lisible et donc facile à utiliser. Avec plus de 5 millions d’utilisateurs, elle facilite les partages entre utilisateurs. Ce sharing se fait facilement en laissant le fichier téléchargé en mode partage sur le logiciel BitTorrent.

Si le ratio n’atteint pas le niveau 1, l’utilisateur ne pourra plus télécharger. En quelques années, ce site de téléchargement a changé plusieurs fois de noms de domaine. Chacun est disponible quelques mois, avant d’être bloqué par Hadopi. De nombreux « faux sites » tentent de tirer parti de sa réputation pour usurper le site de référence. Pour éviter les scams, yggtorrent.la dévoile les changements d’adresse sur son compte Twitter Officiel.

Oxtorrent, un torrent accessible à tous

Oxtorrent a été lancé en 2019. Son accessibilité lui a fait gagner une belle réputation. Le site de torrent est considéré comme un des principaux successeurs de Cpasbien. Grâce à son catalogue bien fourni, le site est un des plus consultés à l’international. Vous y trouverez tous les types de contenus que vous pouvez chercher sous forme de lien torrent. Comme Yggtorrent, Oxtorrent est un tracker de torrent entièrement gratuit. Des dizaines de milliers de contenus sont accessibles sans inscription et sans obligation de ratio.

Cet annuaire vous permet de télécharger vos torrents en quelques secondes. Ces liens devront ensuite être ouverts dans un logiciel de client Torrent pour lancer le téléchargement du fichier. La récupération se fait par petites parties auprès d’autres personnes qui l’ont précédemment téléchargé. Tout repose donc sur le nombre de collaborations entre les internautes.

Sur site, vous trouverez de vieux contenus, mais aussi les films, séries, jeux, émissions télévisées ou œuvres de cinéma les plus récents. Pour éviter les démêlés avec la justice, le site change régulièrement d’adresse. La plateforme dispose de plusieurs sites miroirs. Ceux-ci reprennent son design et son contenu pour faciliter l’identification. Notez toutefois que ce changement fréquent est une porte ouverte aux faux sites qui utilisent l’identité d’Oxtorrent pour tenter de voler des informations personnelles.

Sous certaines conditions, il peut être difficile d’accéder à oxtorrent.si et à ses sites miroirs. Même avec la bonne adresse, vous pouvez vous retrouver bloqué ou tout simplement recevoir un message d’erreur. Ce cas peut se présenter lorsqu’un bloqueur de publicité est installé. Une simple désactivation de l’outil peut régler le problème. Si le site ne s’affiche toujours pas, votre résolution de nom DNS a sûrement été bloquée par votre fournisseur d’accès Internet.

Dans ce cas en particulier, vous aurez besoin d’utiliser un VPN. Cet outil rétablira l’accès au site en modifiant le fournisseur DNS. Cette option permet de contourner le blocage, durant toute la durée d’activation du logiciel. Ce changement d’adresse DNS est seulement provisoire et vous permet de supprimer les limites qui vous empêchent de trouver les contenus que vous recherchez.

The Pirate Bay, la référence internationale en matière de téléchargement torrent

The Pirate Bay reste sans doute le site de référence internationale pour télécharger des torrents depuis 2003. Sur cette plateforme, vous pourrez lancer une recherche spécifique des titres qui vous intéressent. Il y a toutes les chances que vous y trouviez des contenus indisponibles ailleurs. Pour cette raison, ce concurrent de Cpasbien est considéré comme un des sites les plus pratiques pour télécharger sur Internet. The Pirate Bay est donc un classique qui demeure l’un des plus populaires.

Sur thepiratebay.org, vous obtiendrez des fichiers torrents et des liens magnet à télécharger via votre client BitTorrent. Il est recommandé de prendre uniquement des fichiers torrents avec un maximum de seeds et un minimum de leeches. Ces informations garantissent un téléchargement rapide, quelle que soit la taille du fichier.

La dénomination des liens torrents renseignent sur le type de fichier, son poids, la qualité vidéo, la qualité audio, ou encore sur la présence de sous-titres encodés. Il suffit de cliquer le bouton dédié au téléchargement pour obtenir le lien d’extraction. La prise en charge ne prend généralement que quelques minutes. La durée de téléchargement dépend toutefois de la vitesse de votre connexion internet. La présence d’internautes ayant téléchargé et partagé le fichier pèsera aussi sur la balance. Comme les deux autres sites, il n’est pas rare que The Pirate Bay change de nom de domaine. Cette précaution lui permet d’éviter les restrictions imposées par Hadopi.