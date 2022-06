Vivo lance le X80 Pro en France, un smartphone sans concession pour concurrencer les meilleurs

Vivo vient d’annoncer à Berlin l’arrivée de son nouveau smartphone haut de gamme en France, le Vivo X80 Pro. Résolument haut de gamme, il ambitionne de concurrencer les iPhone 13 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra, notamment en photo.

Vivo X80 Pro : un smartphone ultra haut de gamme

Un an après la sortie du Vivo X60 Pro, le fabricant chinois Vivo renouvelle son offre haut de gamme avec le X80 Pro, un photophone surpuissant. Avec ce dernier, Vivo change de stratégie commerciale en proposant un smartphone quasiment deux fois plus cher que son ancien fleuron.

Le constructeur ne fait pas de concessions sur la fiche technique : le Vivo X80 Pro est aussi propulsé par la puce 5G Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, refroidi grâce à un système de refroidissement liquide avec chambre à vapeur.

À l’avant, on retrouve un écran AMOLED WQHD+ (3200 x 1440 pixels) de 6,78 pouces avec une fréquence de 120 Hz, capable de varier entre 1 et 120 Hz. Cet écran est protégé par un verre Schott Xensation.

Le smartphone embarque une batterie de 4700 mAh, capable de se recharger à une puissance de 80 W, de quoi retrouver 58 % en seulement 15 minutes et de remplir la batterie en 35 minutes. La recharge sans fil est également de la partie à une puissance maximale de 50 W.

Du reste, l’appareil est certifié IP68 pour le protéger contre l’eau, il inaugure un capteur d’empreintes digitales à ultrasons qui déverrouille le smartphone en 0,2 seconde. Le constructeur promet au moins 3 ans de mises à jour Android.

Une partie photo en collaboration avec Zeiss

Dans l’imposant bloc photo du smartphone, on retrouvera un grand-angle Samsung GNV de 50 mégapixels (ouverture ƒ/1.57), un ultra grand-angle Sony IMX598 de 48 mégapixels (ouverture ƒ/2.2), un objectif portrait de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 8 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

Le smartphone permet de filmer jusqu’en 8K une fonction de stabilisation gimbal, introduite avec le X51, est associée au module de 12 Mpx. À l’avant, on pourra compter sur une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le vivo X80 Pro sera disponible le 30 juin dans un seul coloris : noir cosmique. Une seule configuration sera proposée, embarquant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, pour un ticket d’entrée de 1299 euros.

Prise en main et test

Nous avons eu la chance de pouvoir prendre en main le Vivo X80 Pro à Berlin. Le test arrive bientôt, avec une attention toute particulaire au volet photo très prometteur. Restez connectés !

