la Vitre s’associe avec Fosfor en créant l’holoportation, pour des échanges plus naturels en distanciel

la Vitre et Fosfor présentent leur nouvelle innovation à Vivatech, le grand rendez-vous des nouvelles technologies, à Porte de Versailles à Paris, du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022. La start-up La Vitre présentera une expérience d’un nouveau genre, l’holoportation.

Une nouvelle expérience de visioconférence

la Vitre, c’est la solution technologique permettant des échanges spontanés à taille réelle et de briser la barrière de la distance physique.

La start-up a entièrement développé la solution qui comprend le logiciel, la sélection des écrans tactiles compatibles en partenariat avec LG et Samsung, ainsi que le micro et la caméra. Désormais, elle s’associe avec Fosfor afin d’aller encore plus loin et de proposer une expérience d’un nouveau genre appelée « Crystalman » : l’holoportation.

Concrètement, la Vitre s’articule autour d’un boitier intégrant une caméra, un micro et un ordinateur qui s’installe sur n’importe quel écran tactile. Il est connecté à une application, développée par Ucaya, permettant une connexion en duplex instantanée, un partage de documents, de fichiers ou encore une traduction et transcription en direct des échanges.

la Vitre invente l’holoportation

Mais avec la 3D proposée par Fosfor, la sensation est encore plus saisissante. La Crystalman permet ainsi une interaction humaine et virtuelle en 3D, vous voyez votre interlocuteur comme un hologramme.

Particulièrement adaptée au commerce, la collaboration entre la Vitre et Fosfor permet une expérience d’achat inédite. Grâce à la projection holographique, le client a la possibilité d’échanger en face à

face avec un spécialiste à distance. Les options intégrées par la Vitre permettent d’écrire sur l’écran de la Crystalman, de partager des documents, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. La Vitre permet aussi de casser la barrière de la langue en proposant des sous-titres.

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle manière d’interagir à distance, n’hésitez pas à vous rendre à Vivatech du 15 au 18 juin 2022 pour des présentations et faire un tour sur le site de la Vitre. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi découvrir notre article : La Vitre, une technologie immersive pour être dans les vestiaires de l’Orange Vélodrome !