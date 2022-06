VERTU Constellation X Ulm : un smartphone de luxe disponible par l’achat d’un NFT

Lundi 20 juin 2022, VERTU Paris dévoile son nouveau smartphone VERTU Constellation X Ulm. Son processus de vente est pour le moins original, puisqu’il est disponible uniquement en

10 555 exemplaires par l’achat d’un NFT.

VERTU inaugure un processus de vente à travers les NFT

A l’occasion des 22 ans de la marque de luxe, VERTU Paris lance un nouveau smartphone disponible… par l’achat d’un NFT, sur le site officiel Vertu Paris.

Après l’achat d’un NFT, les 10 555 propriétaires auront jusqu’au 23 septembre 2022 pour

choisir s’ils convertissent leur NFT contre le smartphone Vertu Constellation X ULM™ afin de le ou s’ils décident de le conserver en tant que NFT.

En le conservant, les clients pourront intégrer le nouveau club business VERTU 3.0 regroupant les clients historiques de la marque et la nouvelle communauté web 3.0.

Pour ce lancement inédit, VERTU Paris s’associe avec BINANCE, où 1 000 NFT sont en vente sur la plateforme. Le reste des NFT peuvent être achetés sur la plateforme décentralisée Galler.io et le site officiel VERTU Paris.

Les caractéristiques du VERTU Constellation X Ulm

Le Constellation X Ulm est un smartphone de luxe, offrant des performances correctes associées à

l’artisanat de haute couture. Il est animé par un processeur Octa-core (2×2.80 GHz Cortex-X1 & 2×2.25 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55), couplé à 12 Go de RAM.

Il embarque un écran 120Hz de 6,71 pouces et un capteur d’empreintes digitales. Le VERTU Constellation X Ulm est également compatible 5G et double SIM.

Pour ce smartphone, VERTU Paris s’est associé, en exclusivité, à COMMUNITAKE, leader dans le monde de la confidentialité et de la sécurité des communications. La technologie de COMMUNITAKE permettra ainsi de crypter l’ensemble des appels et des messages afin d’empêcher l’interception de la voix, des données et de la localisation.

Dès lundi 20 Juin 2022, le VERTU Constellation X Ulm™ 22ème Anniversaire est mis en vente à travers 10555 NFT coutant chacun 5 175 $.

Pour plus d’informations sur le Vertu Constellation X Ulm™, rendez-vous sur le site de Vertu.io.