Romansive lichera – Un shot pour bien dormir ! – Startup

Romancive (PDG Lee Soo-hyun) a participé au Sleep Festa 2022 qui s’est tenue à Daegu pendant 3 jours du 17 au 19 juin et a présenté une boisson pour dormir, Lichera. Romansive est une startup alimentaire par l’équipe de recherche en biotechnologie alimentaire de l’Université nationale de Séoul. C’est une combinaison de romantique et de progressif, ce qui signifie « incarner la romance avec la technologie ». Elle a recherché et lancé une boisson pour dormir avec sa propre technologie brevetée.

Romansive – Une startup universitaire

Romanceive fabrique des somnifères sans médicaments et sans substances chimiques. Basé sur la technologie brevetée des chercheurs de l’Université nationale de Séoul, elle développe des somnifères « efficaces » sans se soucier des effets secondaires ou de la dépendance. Et parmi eux, une boisson pour dormir a été lancée en janvier de cette année. Il a été bien accueilli en dépassant les 80 000€ de ventes les 3 premiers mois de sa commercialisation.

La boisson pour dormir Lichera est fabriquée avec la technologie des chercheurs de l’Université nationale de Séoul, et est fière de son excellent effet. Il n’y a aucune inquiétude quant aux effets secondaires car elle est produite uniquement avec des ingrédients alimentaires approuvés par le ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments. Elle est produit selon le processus de production HACCP, et en observant les trois principes sans sucre, sans alcool et sans caféine.

Lichera à Sleep Festa Daegu

L’année dernière, avant la sortie du produit fini, même s’il n’y avait qu’un prototype, il a été bien accueilli par les visiteurs de la Daegu Wellness Expo. Ils ont participé à l’événement cette année pour faire découvrir le produit à ceux qui ne connaissent pas encore la boisson.

En tant que startup du sommeil, Romansive veut assurer un sommeil sain à sesos employés. Il y a une chambre à coucher dans l’entreprise et les produits de couchage fournis gratuitement. Les employés de l’entreprise aiment l’utiliser avant les jours important, tels qu’un salon pour être en forme.

Le marché des boissons pour aider au sommeil aux États-Unis atteint 400 millions d’euros. Par exemple, Pepsi est entré sur le marché avec driftwell. En Corée, les somnifères et mélatonines eux-mêmes ne sont pas familiers, ils se concentrent donc sur l’entrée sur le marché.

Actuellement, Romansive développe une boisson pour les États-Unis, et en Corée, ils font continuellement de la R&D pour divers types d’aliments pour dormir, comme des bonbons de gelée pour dormir. La gelée de sommeil sera disponible au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Pendant ce temps, « Korea Sleep Festa 2022″, une exposition spécialisée dans le sommeil, qui célèbre son deuxième anniversaire cette année, a été organisée par Daegu Gyeongbuk Textile and Textile Industry Cooperative et EXCO et hébergée par Daegu Metropolitan City. Nous les avons rencontrés et interviewés et sélectionné dans notre Best of Sleep Festa 2022 !