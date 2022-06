Korea Sleep Festa 202 le 17 juin à Daegu – La tech du sommeil se réveille

Des solutions pour s’endormir rapidement et améliorer la qualité du sommeil seront présentées lors de la Korea Sleep Festa 2022, qui se tiendra pendant trois jours du 17 au 19 juin à EXCO à Daegu. Organisée par la DaeguGyeongbuk Textile Industries Association et EXCO. Et hébergée par la ville métropolitaine de Daegu, Sleep Festa est une exposition axée sur le sommeil. Cette année, 170 entreprises liées au sommeil, y compris de literie haut de gamme, participeront au Korea Sleep Festa. Le tout pour présenter une literie et des produits liés à la qualité et à la santé du sommeil.

Nous serons présents lors du salon pour couvrir les meilleures innovations et vous faire découvrir les startups coréennes.

Avoir un sommeil optimal est important

La quantité de sommeil optimale pour les nouveau-nés est de 14 à 17 heures par jour, et ce temps de sommeil optimal diminue peu à peu à mesure que nous vieillissons. De sorte que le temps de sommeil optimal pour les adultes serait d’environ 7 à 9 heures. Alors, que se passe-t-il si vous dormez moins ou plus que la quantité optimale de sommeil ?

Ne pas dormir suffisamment ou trop dormir peut nuire à votre santé et à votre vie quotidienne, tant sur le plan physique que mental.

D’un point de vue physique, votre risque d’exposition à diverses maladies telles que la prise de poids et l’obésité, une fonction immunitaire affaiblie, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et les maladies cardiaques augmente. D’un point de vue mental et comportemental, le manque de sommeil peut entraîner une diminution des performances, une durée d’attention plus courte, une fréquence accrue des erreurs et la dépression. À l’inverse, des études ont également montré que dormir trop peut provoquer l’obésité en raison du manque de mouvement et de la diminution de la sécrétion d’endorphine, ce qui peut également entraîner la dépression.

En fin de compte, le sommeil optimal dépend de la qualité du sommeil plutôt que de la quantité de sommeil. Sleep Festa est l’exposition où vous pourrez découvrir des réponses pour un sommeil optimal. L’intérêt pour l’événement devrait augmenter autant que le nombre d’entreprises participantes à l’événement Sleep Festa de cette année. Le nombre d’entreprises participantes à la Korea Sleep Festa 2022 a doublé et l’espace d’exposition a augmenté de 158 % par rapport à l’année précédente. Cela représente l’intérêt croissant pour Sleep Festa et l’industrie de la literie et du sommeil.

Korea Sleep Festa 2022 à Daegu

Le Korea Sleep Festa 2022, qui se tiendra à l’EXCO à Daegu du 17 au 19 juin, comprendra six zones d’exposition :

Pour la literie Daegu-Gyeongbuk

Tendances et les promotions

Les somnifères médicaux

Sommeil intelligent et les soins de santé

La vie et les meubles

Les somnifères

Lors de l’exposition spéciale pour la literie de Daegu-Gyeongbuk, les visiteurs peuvent voir les dernières tendances en matière d’accessoires artisanaux tels que les lits, les matelas et la literie, et les accessoires de style tels que les rideaux et les stores, ainsi que diverses expositions liées au repos.

Voici le lien du salon

La zone Sommeil intelligent et soins de santé

Les visiteurs pourront voir diverses solutions de sommeil qui utilisent des technologies basées sur l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). Telles que des produits intelligents induisant le sommeil et des informations sur le sommeil. Les visiteurs pourront également voir des appareils électroménagers tels que des surmatelas chauffés à l’eau, des fauteuils de massage, des purificateurs d’air, des déshumidificateurs, des climatiseurs et des radiateurs.

La zone pour la vie et les meubles

Des solutions de sommeil profond basées sur la technologie, des bougies parfumées, des diffuseurs, des arômes, des soins du corps, des vêtements pour la maison, etc. qui aident à créer un environnement de chambre confortable et apaisant et vous aident à dormir seront présentées.

La zone d’expérience spéciale au Korea Sleep Festa

Qui a reçu beaucoup d’attention de la part des visiteurs l’année dernière, il sera possible de découvrir directement divers produits de vie intelligents et de vérifier les dernières tendances de la science du sommeil cette année.

Un grand nombre d’entreprises et d’organisations liées au lit, à la literie et au sommeil représentant la région participeront à cette exposition. Parmi les principaux exposants figurent Keimyung University Dongsan Hospital Sleep Center, qui fournit des services médicaux pour une bonne nuit de sommeil. Lifefil, une marque de soins de la vie qui exposera ses coussins et oreillers antibactériens en bambou. 3HCo.,Ltd. qui exposera son lit d’acupression certifié en tant que dispositif médical. RomansiveCo.,Ltd. avec leur shot de sommeil premium Lichera qui a été développé par des chercheurs de l’Université nationale de Séoul. Doctor SupplyCo.,Ltd. qui exposera divers dispositifs médicaux qui soulagent le stress quotidien et vous aident à dormir, et plus encore.

EXCO, le centre de congrès de l’exposition, invitera directement les visiteurs à revitaliser les industries du lit, de la literie et du sommeil. Et mènera également des consultations à l’exportation avec des acheteurs étrangers pendant l’exposition. En particulier, puisque l’exposition de cette année se tiendra simultanément avec « Daegu International Beauty Expo », la plus grande exposition de beauté à Yeongnam, on s’attend à ce que diverses informations liées au sommeil, à la santé et à la beauté soient échangées.