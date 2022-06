Apple : vous pourrez bientôt utiliser votre iPhone en tant que webcam sur Mac et MacBook

Lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2022, Apple a présenté une manière assez originale pour améliorer la qualité de vos visioconférences. En effet, la firme de Cupertino vous proposera bientôt d’utiliser les capteurs photo de votre iPhone en guise de webcam.

Apple admet que ses webcams ne sont pas qualitatives

Avec la nouvelle version de macOS Ventura, Apple apportera une fonctionnalité assez intéressante pour les télétravailleurs et les adeptes de la visioconférence. Lors de la WWDC, Apple a avoué à demi-mot que les caméras de ses MacBook n’étaient pas des plus qualitatives… en proposant aux utilisateurs d’utiliser leur iPhone en tant que webcam.

En collaboration avec Belkin, la marque à la pomme lancera dans le courant de l’année un support permettant d’attacher un iPhone sur le dessus de l’écran d’un MacBook pour l’utiliser comme webcam. Baptisée Continuity Camera, la fonction permet de récupérer le flux vidéo de l’iPhone et de le transmettre aux applications macOS compatibles.

Continuity Camera : une novelle façon de faire des visioconférences

Ce qui est complètement novateur avec Continuity Camera, c’est Desk View. Ce mode utilise l’objectif grand angle de l’iPhone pour montrer tant l’utilisateur que le bureau de son ordinateur, idéal pour montrer à son interlocuteur des documents papier par exemple. L’intelligence artificielle de l’iPhone permetra de profiter de Cadre centré, du mode Portrait ou encore de l’Éclairage de studio, qui permet d’éclairer le visage de l’utilisateur tout en ajustant la luminosité de l’arrière-plan

Apple précise que le Mac détectera et utilisera l’appareil photo d’un iPhone situé à proximité, sans même avoir besoin de le sortir du mode veille. La connexion s’effectue sans fil et requiert simplement que les deux appareils soient connectés au même identifiant Apple et sur le même réseau.

Continuity Camera arrivera dans le courant de l’automne, avec l’arrivée de macOS Ventura. Si vous êtes pressés d’en profiter, vous pouvez aussi télécharger la bêta dès maintenant.

Encore un peu de temps ? Découvrez iOS 16 : voici les nouveautés pour vos iPhone – WWDC 2022 !