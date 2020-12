Les conseils pour lutter contre le stress de fin d’année

Publicité

Le stress est présent en cette période de confinement et de pandémie. Entre les restrictions de déplacements mises en place par le gouvernement, et l’isolement que cela impose, le stress apparaît rapidement.

Pour lutter contre le stress du télétravail pour certains, de l’incertitude pour les autres, plusieurs méthodes existent. Nous allons vous donner nos conseils pour mettre à contribution le temps du confinement. Dans ce guide, nous avons sélectionné plusieurs méthodes pour vous aider à lutter contre le stress.

Le sport, le meilleur anti-stress naturel

C’est en hiver que l’on se prépare pour l’été. Avec le confinement, on se retrouve à voir sa zone d’activité limitée pour réaliser ses séances de running ou de cyclisme.

Un coach sportif en ligne et disponible 7j/7 et 24h/24

Les bonnes résolutions vont bon train. Pour préparer ses futures courses et augmenter ses performances, rien de mieux qu’un coach sportif virtuel.

RunMotion coach est une application dédiée aux coureurs amateurs comme professionnels. Elle permet de constituer un plan d’entraînement pour les semaines à venir. Vous aurez le choix de la durée, de la difficulté et même du coach que vous désirez pour atteindre votre objectif.

Petit ajout pour le confinement, RunMotion coach adapte les programmes et propose de travailler la vitesse et la préparation physique. Il est possible de reprogrammer un nouvel objectif principal dans l’application en programmant un 5km fin janvier (le 31 par exemple), pour avoir des séances plus courtes, mais intenses, et du travail VMA. Les séances de fractionnées courts sont concoctées par ton coach digital. La préparation physique est disponible dans l’application premium.

Le suivi santé : c’est important

Se remettre au sport pendant le confinement est un bon moyen de perdre du poids ou de se muscler. Pour suivre au mieux vos progrès, de nombreux accessoires connectés permettent un suivi optimal.

Les montres connectées

Les montres connectées permettent d’obtenir de nombreuses informations sur votre santé. Elles calculent le nombre de pas, la FC en continu, les calories brulées lors de vos séances de sport, et bien plus encore.

Pour savoir quelle montre vous ira le mieux, rien de plus simple, consultez notre guide montres connectées.

RunMotion Coach est compatible avec les montres GPS Garmin, Suunto et Polar. Rien de mieux que de courir les mains libres tout en suivant ses performances et ses kilomètres.

Garmin Forerunner 745 Blanc

Balances connectées

Dans la catégorie de suivi de santé, il est obligatoire de rajouter la balance connectée. Outil essentiel pour suivre sa progression physique. Que ce soit perte de poids, prise de muscle, ou simplement un maintient physique, elle vaut sera d’une grande aide.

Dans cette catégorie, la balance connectée Noerden SENSORI rassemble de nombreuses fonctionnalités afin de suivre au millimètre votre composition corporelle. En plus de vous donner votre poids, elle affichera vos statistiques physiques. Telle que votre composition corporelle, votre masse graisseuse, masse hydrique, les calories métaboliques, et plus encore.

NOERDEN SENSORI - Blanc - Balance connectée - Wi-Fi ou Bluetooth, Rythme cardiaque, Ecran LED et Technologie de bio-impédancemétrie

Bien dormir, c’est essentiel pour votre santé

Tous les sportifs vous le diront, le sommeil est la seule solution efficace pour la récupération physique. Ce n’est plus un fait, de l’air de qualité améliore votre santé sur le court et le long terme. Que ce soit pour augmenter votre concentration, pour réduire votre stress et vous détendre ou pour mieux dormir, la qualité de l’air est primordiale.

Les montres connectées intègrent directement un suivi de sommeil. Il vous permettra de connaître en détail vos phases de sommeil. Ajoutez à cela une dépollution de l’air ambiant. Nous n’avons pas tous la chance de profiter d’une maison de campagne ou d’habiter à la montagne, où l’air est moins pollué qu’en ville.

C’est là qu’entre en jeu Atmotube pro, un petit boitier qui analysera la qualité de l’air, et qui vous servira de station météo.

Atmotube pro est un boîtier ultra complet avec d’un côté capable de mesurer les particules fines et les composés organiques volatils. Il s’agit également, d’une station météo avec un capteur de température, barométrique et d’humidité. Il devient donc un partenaire idéal au quotidien, pour évaluer la qualité de l’air intérieur comme extérieur.

Détecteur de pollution Atmotube PRO moniteur de qualité de l'air professionnel extérieur et intérieur portable PM1.0, PM2.5, PM10, VOC, formaldéhyde, température, humidité et pression barométrique

La qualité de l’air étant analysée, il vous faudra régler le problème de l’humidité ambiante. Avec l’hiver qui approche et le chauffage qui tourne, l’humidité de l’air diminue. Cela peut causer l’assèchement des voies respiratoires, un rhume voire de la fatigue qui découlera vers un stress corporel.

Miro est un humidificateur d’air au service de votre santé. Fonctionnant par ultrasons, ils provoquent une évaporation de l’eau chaude ou froide grâce à des ultrasons qui font percuter l’eau sur les parois en métal de l’appareil. Ces appareils ont la réputation d’être extrêmement silencieux et il permet d’atteindre une zone d’utilisation jusqu’à 55m².

De la musique pour se détendre

Lorsque l’on a le blues ou un petit coup de mou, rien de mieux qu’une bonne playlist pour retrouver la forme et réduire son stress ! Ce n’est plus à prouver, la musique augmente les performances sportives ! Une séance de sport est tellement plus plaisante avec de la musique. Travailler avec de la musique est tellement plus motivant et enrichissant.

Avec LCDG, vous avez le choix. Pour ce guide, nous avons pu sélectionner quelques produits audios, des écouteurs sans fil ou des casques. Vous pourrez retrouver nos derniers tests, tel quel le MSI immerse GH61 pour les casques audio, ou les OnePlus Buds Z, des écouteurs haut de gamme.

Le yoga et la détente reste le meilleur moyen pour réduire votre stress et vous concentrer sur son moi intérieur. Lié la méditation active et passive à une bonne alimentation permet de réduire son stress, de perdre du poids plus facilement et surtout de mieux vivre. Il suffit d’un tapis et de bloc de yoga pour débuter et progresser rapidement.

ALPIDEX Bloc de liège Yoga Brique Block Pilates Eco Naturel Fitness

Les compléments alimentaires, les alliés de notre santé

Avec l’arrivée de l’hiver, les journées qui réduisent et le confinement, il est difficile de profiter du soleil assez longtemps. Pour combler vos carences en vitamines, et minéraux, il est essentiel de faire appel à des compléments alimentaires.

MyProtein est le choix idéal pour combler vos carences. Que ce soit pour combler son manque de vitamines essentielles pour lutter contre le covid. Ou alors, la recherche d’une meilleure alimentation riche en protéines, vitamines et minéraux, les compléments alimentaires font partie des solutions les plus simples et les moins chères.

En supplément d’une pratique sportive soutenu et d’un rééquilibrage alimentaire, les compléments sont un allié de poids pour atteindre vos objectifs.

Et si vous ne trouvez pas le sommeil ou que le stress vous rend le sommeil plus difficile à trouver, MyProtein propose une méthode douce et scientifique : les gélules 5-HTP.

C’est un complément pratique qui contribue à augmenter les niveaux naturels de sérotonine et aide ainsi à trouver le sommeil et réduire son stress. Le 5-HTP (5-hydroxy L-tryptophane) est un composé que le corps fabrique à partir du tryptophane, un acide aminé. C’est un précurseur de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans de nombreuses fonctions importantes du corps, notamment le sommeil et la régulation de l’humeur. Pour cela, rien de plus simple, pensez à consulter notre guide sur les 5 produits MyProtein qui améliorent vos performances sportives.

Pour l’après-réveillon, MyProtein a sorti sa toute nouvelle box magnifique et très complète. Le cadeau parfait pour les sportifs souhaitant avoir un complément efficace et performant.

Jouer libère l’esprit

Avec la sortie des consoles NEXTGEN et des grands classiques du jeu vidéo, il n’est pas facile de résister. Les jeux vidéos permettent de réduire le stress du travail et de partir dans un autre monde. Alors, laissons ce plaisir nous submerger et réduire notre stress.

Depuis la sortie des consoles Nextgen, une bataille féroce avait lieu pour savoir quel casque audio choisir. Pour la PS5 et la Xbox Series, Corsair a tranché pour son casque sans fil HS75 XB.

Pour accompagner les consoles NEXTGEN et les nouveaux jeux sortis récemment, il ne vous manque plus qu’une télévision à la hauteur de la puissance des nouvelles consoles. Rien de plus simple que de consulter notre sélection de TV et vidéoprojecteur.

Si vous faites partie de la team PC, pas de panique, vous pouvez aussi profiter de notre sélection de moniteurs PC et notre guide d’achat Noël.

Jouer passe aussi par des jeux ludiques et par les jeux de société. Pour vous, nous avons réalisé notre sélection de jeux de cartes, mais aussi notre sélection de jeux de société. De quoi passer de bons moments en famille ou entre amis.

L’anti-stress parfait se trouver dans sa passion

Avoir du temps permet de discipline. Que ce soit dans le sport, dans le travail ou tout simplement dans une nouvelle passion. Avec ces restrictions imposées par le gouvernement, on se promène autour de chez soi et on découvre de beaux lieux, de beaux paysages.

Vouloir immortaliser ces moments passés pendant ce confinement pour s’en souvenir est essentiel. La photographie est une discipline, un passe-temps et peut rapidement devenir une passion. Prendre des photos avec son smartphone peut être marrant, mais posséder un vrai appareil photo ou vidéo, c’est le must.

Grâce à notre guide d’achat, nous vous aiguillons vers notre sélection d’appareils photo. La photographie est bien plus agréable avec les bons accessoires photos ou vidéos, vous serez fin prêt pour réaliser les meilleurs clichés et les plus belles photographies.

Notre sélection accessoires photo

La lecture est aussi un passe-temps et libère l’esprit du stress. L’achat de livres, d’occasion ou neufs, peut rapidement être élevé. De plus, avec la fermeture des bibliothèques, il est difficile de se fournir à part sur internet. Avec une liseuse Kindle, vous n’aurez plus de problème d’approvisionnement en livres. Vous emporterez avec vous des centaines de livres.

Nouveau Kindle, maintenant avec un éclairage frontal intégré

Conclusion

La santé mentale et physique est mise à rude épreuve face à ce confinement et à toutes les situations stressantes du moment. Pour lutter contre le stress, plusieurs méthodes s’offrent à vous.

Que ce soit par la pratique d’un sport, par la méditation, la prise en main et le suivi de sa santé, la prise de compléments alimentaires, les jeux, ou encore la lecture, chacun sa méthode. Dans ce guide, nous avons sélectionné plusieurs méthodes pour vous aider à lutter contre le stress.

Et pour mieux immortaliser vos vacances et vos sessions sports entre amis, il est indispensable de posséder une caméra pour le sport ou le Vlog.