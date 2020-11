RunMotion Coach, le coach de running digital

Publicité

RunMotion est une application dédiée aux coureurs amateurs comme professionnels. Elle permet de constituer un plan d’entraînement pour les semaines à venir. Vous aurez le choix de la durée, de la difficulté et même du coach que vous désirez pour atteindre votre objectif.

RunMotion vous accompagne du début à la fin de votre programme. L’application peut être utilisée avec la version gratuite, mais la version premium est bien plus fournie.

Présentation de l’application RunMotion Coach

Pour seulement 5 euros par mois vous pouvez vous offrir un coach sportif digital, disponible 24/24 et 7/7, ainsi qu’un programme sur mesures et modifiable à n’importe quel moment.

RunMotion est une application française co-fondée par un spécialiste de la course à pied, Guillaume Adam, professeur à l’INSA de Lyon et Romain Adam.

Guillaume et Romain Adam fondateur de RunMotion Coach

La prise en mains de RunMotion Coach

Après avoir téléchargé l’application RunMotion, vous pourrez accéder à la version gratuite, ou la version premium (payante).

Pour ce test, nous avons pu tester la version complète, premium.

Dès le début du programme, vous aurez à répondre à un questionnaire, pour en savoir plus sur votre niveau, vos capacités, votre motivation et votre objectif. Le coach digital prépare un programme précis et complet, pour atteindre vos objectifs, dans le délais imparti. Vous choisissez votre programme, quand vous voulez vous entrainer, et vos lieux d’entraînements préférés . Piste d’athlétisme, côtes, route, chemins, tapis de course ou en montagne.

Le moment fun, vous aurez le choix entre plusieurs coachs sportifs pour vous accompagner tout au long de votre programme.

Les différents coachs

Le coach Joy est le coach le plus motivant qui existe. Il est positif et te motivera tout le long du programme ! Un vrai coach positif ! Vous allez apprécier son optimisme et sa bienveillance. Si tu as besoin d’encouragements et de confiance en soi, c’est le coach qu’il te faut.

Le coach Philippe, est un coach autoritaire, qui te bouscule pour que tu ailles t’entraîner ! Si tu as besoin d’avoir quelqu’un derrière toi, et de challenge, c’est le coach qu’il te faut.

Enfin le dernier est le coach Socrate. Oui, un philosophe qui te fait voir l’entraînement d’une autre façon. Agée de 864 ans, il te nourri de sa sagesse et de son expérience. Le corps et l’esprit ne font qu’un. Si tu veux de l’inspiration au quotidien, c’est le coach idéal.

Le choix du coach va avoir des conséquences tout au long du programme. Alors choisis bien !

Les différents programmes disponible avec RunMotion Coach

Vous aurez le choix entre plusieurs plans d’entraînement.

Chaque semaine, le coach vous demandera comment vous allez. Cela déterminera l’intensité du programme. Et avant chaque session, ou rappel de session, vous aurez la possibilité d’indiquer si vous êtes fatigués, malades, ou blessés.

Le coach propose du renforcement musculaire pour améliorer sa condition physique et ses performances. Les exercices sont un tour de gainage, des abdos et de la proprioception (les yeux fermés). Plusieurs niveaux d’entraînements sont proposés. Vous aurez le choix entre plusieurs programmes, un circuit training chez soi, une technique de course, et une préparation trail en côtes.

Mais avant ça, il faut tout d’abord définir son objectif.

Vous aurez donc le choix entre plusieurs objectifs.

Me surpasser en compétition : Vous pourrez alors définir votre objectif principal, avec une épreuve sur route, entre 5km, 10km, un semi-marathon, un marathon, ou choisir une autre distance. Un trail, avec le kilomètre vertical, la courte distance (0 à 25 km), longue distance (25 à 80 km), et l’ultra (+80 km).

Bien-être et plaisir : Plusieurs objectifs vous sont offerts, être finisher, courir régulièrement ou réussir à courir 30 mins ou 1h.

M’entraîner pour un autre sport : Il vous sera alors demandé plusieurs informations concernant vos capacités en courses, et le sport désiré. A partir de là, vous pourrez choisir de développer l’endurance, la vitesse ou bien les 2.

Être prêt pour un test : Vous aurez le choix entre plusieurs épreuves, le demi-cooper, le cooper, le 3000 m ou le 3×500 m. Vous renseignerez ensuite la date de l’épreuve, et le coach s’occupera du reste.

Le programme découlera de l’objectif voulu. Vous pourrez toujours annuler votre objectif en cours de route, si vous préférez modifier votre challenge. Vous ne pourrez pas voir vos programmes sur le long terme. Ils ne sont disponibles qu’au compte-gouttes.





Un tracking pour les pros

L’application RunMotion Coach est disponible directement sur ta montre !

RunMotion Coach est compatible avec l’application Strava et les montres GPS Garmin, Suunto et Polar. Tes derniers entraînements seront disponibles directement dans l’application RunMotion Coach. Vous pourrez observer les progrès que vous avez réalisé séance après séance.

Votre montre au poignet, vos écouteurs en place, il ne vous reste plus qu’à courir pour atteindre votre objectif !

Un plan d’entraînement qui s’adapte

Le plan d’entraînement mis en place par votre coach personnel s’adapte à vous. Trop fatigué pour aller courir, un mauvais temps, ou alors une blessure, le coach virtuel s’occupe de tout.

Il est vrai que courir devient lassant si on ne voit pas les progrès arriver. Courir tout le temps le même tour, le même training, n’est pas épanouissant. Lorsque l’on se connecte sur les applications des montres connectées tel que Garmin ou Polar, on découvre des plans d’entraînement basique, qui ne s’adaptent pas vraiment.

Avec RunMotion Coach, on va découvrir des performances que l’on ne se croyait pas capables de développer. Le suivi est vraiment précis et réconfortant. on peut facilement observer ses progrès directement via l’application.

Un gain énorme pour vos performances et votre plaisir.

RunMotion spécial confinement

Petit ajout pour le confinement avec le retour de la règle des 1h et 1km pour l’activité physique. RunMotion adapte les programmes et propose de travailler la vitesse et la préparation physique.

Il est possible de reprogrammer un nouvel objectif principal dans l’application en programmant un 5km fin janvier (le 31 par exemple), pour avoir des séances plus courtes mais intenses, et du travail VMA.

Les séances de fractionnés courts sont concoctées par ton coach digital. La préparation physique est disponible dans l’application premium.

Conclusion

RunMotion Coach est le nouveau coach digital qui permet d’atteindre ses objectifs running, pour le bien-être, finir une course ou faire un chrono.

En plus d’un entraînement sur-mesure, le coach te motive au quotidien.

La rédaction a pu tester l’application pendant plusieurs mois, et avec grand plaisir, on continuera à utiliser l’application. Comparé aux prix des coachs physiques, le mode premium est tout aussi complet et intéressants.

RunMotion Coach est disponible sur l’Appstore et GooglePlay

Points positifs Design application

Différents coachs

Suivi précis avec une montre connectée

L'accompagnement personnalisé

Les séances sur le calendrier

Le plan d'entraînement qui s'adapte Points négatifs Manque quelques plateformes de données

Uniquement les montres garmin, polar, suunto et l'app stava

Absence de plan d'ensemble des séances

Le prix (enfin pour certain)