Optimisez le développement des applications : Google dévoile les meilleures technologies à utiliser !

Avez-vous du mal à décider quelle technologie utiliser pour développer votre application multiplateforme ? Ne paniquez pas ! Google cherche à vous rendre la tâche plus facile. Une fois de plus, il a pris la préoccupation des développeurs à cœur. Il offre une orientation claire sur la pile technologique à utiliser. De plus, cette orientation est applicable dans différents scénarios de développement d’applications.

Kotlin pour l’optimisation du développement d’Android

Si vous cherchez à exploiter pleinement les fonctionnalités uniques d’Android pour votre application, alors Kotlin est le langage de programmation recommandé. Il offre ainsi la possibilité d’accéder à toutes les fonctionnalités spécifiques d’Android pour développer des applications de haute qualité et haut de gamme. Et grâce à Jetpack Compose, l’outil d’interface utilisateur moderne d’Android, le développement d’UI sur Android est simplifié et accéléré. Voici comment commencer avec Compose.

Kotlin Multiplatform pour la logique commerciale partagée

Kotlin Multiplatform (KMP) est recommandé pour partager la logique commerciale de vos applications. Le code Kotlin peut être compilé en binaire spécifique à la plateforme (par exemple Android, iOS, JVM, WASM), ce qui facilite l’appel des API spécifiques de la plateforme. Consultez les dernières mises à jour sur Kotlin Multiplatform for Android.

Flutter pour le partage de code et de logique commerciale

Si vous devez partager à la fois le code d’interface utilisateur et la logique commerciale entre différentes plateformes, alors Flutter est la SDK recommandée par Google. Avec Flutter, vous pouvez ainsi créer des expériences d’application riches sur Android, iOS, le web et le bureau (Windows, macOS, Linux) à partir d’un seul code d’application partagé. Apprenez comment commencer avec Flutter.

La beauté de ces technologies réside dans le fait qu’elles ne sont pas mutuellement exclusives. En outre, Google travaille activement à améliorer l’interopérabilité entre Flutter et Kotlin sur toutes les plateformes. Vous pouvez donc choisir l’approche qui correspond le mieux à votre entreprise.

Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous plus Kotlin, Flutter ou les deux ? Partagez votre point de vue dans les commentaires !