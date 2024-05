Test – HyperX Alloy Rise : Un clavier mécanique bien fini

Amis gamers, nous vous présentons aujourd’hui le clavier mécanique HyperX Alloy Rise. Pour rappel, HyperX est désormais la filiale gaming de la célèbre marque HP. Avec ce clavier, la marque nous présente un clavier mécanique ultra-personnalisable, jusqu’à des degrés encore rarement vu jusqu’à aujourd’hui, avec des fonctionnalités novatrices et des finitions au top. Petit tour d’horizon de ce joli petit clavier afin de voir si ce dernier à des chances de finir dans votre setup.

Unboxing

Le clavier HyperX Alloy Rise intègre le nécessaire pour une utilisation plug and play ainsi qu’une modification à chaud de nombreux éléments. Tout d’abord, le clavier est protégé par une housse en tissu. Nous retrouvons par la suite un extracteur de touches et d’interrupteurs ainsi qu’un câble tressé USB-C vers USB-A. Ce dernier offre une résistance et une durabilité accrue. Il est cependant un peu dommage de noter l’absence de repose-poignet d’origine.

Design

Cet HyperX Alloy Rise offre un châssis métallique de très bonne facture avec une particularité assez rare sur ce genre de clavier grand public. En effet, tout, ou presque, est changeable très facilement. Cela va de la simple touche (classique), en passant par le switch pour finir sur les badges et boutons rotatifs. Mais également la plaque supérieure qui est remplaçable très simplement. Le seul petit point faible à l’heure actuelle, c’est qu’aucune plaque personnalisée n’est vendue par HyperX. Pour le reste, la disposition est assez classique pour un clavier 100%. On remarque trois boutons permettant de gérer le multimédia, ainsi qu’un bouton rotatif pour gérer le volume. À leur côté est aussi présent quelque chose de novateur, un capteur luminosité ambiante, nous détaillerons son utilisation plus tard.

Bien entendu, le clavier est RGB est un petit rappel est présent sur les deux côtés de ce HyperX Alloy Rise. Pour le confort de frappe, deux petits pads amovible permettent d’incliner le clavier. Une seule position est possible. Pour finir sur le design, on pourra remarquer un petit rappel bien intégré dans certaines touches, pour les fonctions supplémentaires (accessibles via la touche FN).

Performances

Avant de passer sur mon ressenti à l’utilisation, parlons un peu technique. Tout d’abord, les touches sont faites en PBT, réputé solide et très peu enclin à l’usure liée à l’utilisation. Le feeling au toucher est également excellent. Côté switch, par défaut, il est fourni avec des HyperX Red Switch, échangeable à chaud bien entendu. Ces derniers ne sont pas les plus bruyants, avec un son plutôt feutré et agréable. Pour les plus connaisseurs d’entre vous, ces switch dispose d’une demi-tige en POM et sont pré-lubrifié. Et pour finir, la plaque est montée sur joint.

Toute la partie RGB, ré-assignation de touches, gestion des profils (allant jusqu’à 10) se fera via le logiciel maison HyperX NGENUITY. En plus des paramétrages classiques, on note la possibilité de régler la luminosité en automatique. En effet, grâce au capteur mentionné plus haut, la luminosité peut être abaissée ou augmentée en fonction de la luminosité ambiante. Parfait pour éviter une luminosité trop puissante de nuit. Il n’y a, je pense, plus besoin de le mentionner, mais le clavier intègre bien évidemment de l’antighosting.

Conclusion

Ce clavier HyperX Alloy Rise offre un confort de frappe incroyable. Les switchs fournis d’origine font très bien le taff pour le développeur / gamer que je suis, tout en faisant un bruit agréable. L’utilisation de matériau de qualité (PBT pour les touches, métal pour le châssis, etc.) en font un allié qui vous suivra durant de longues années. De plus, sa grande customisation permettra de modifier à votre envie le moindre espace de ce clavier, allant de la plaque supérieure jusqu’aux switchs.

Si vous souhaitez vous procurer ce petit bijou qu’est le HyperX Alloy Rise, direction le site officiel de la marque. Il faudra débourser 199.99€ à la caisse. Un certain tarif, mais qui, j’en suis sûr, sera amorti après plusieurs années d’utilisations.