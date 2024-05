Prise en main du Poco F6 Pro : la puissance à petit prix !

Suivant le succès de son Poco X6 Pro, la filiale de Xiaomi annonce une fois de plus son arrivée sur le sol français avec la gamme F6. Cette dernière embarque un nouveau smartphone visant la catégorie haut de gamme : le Poco F6 Pro. Pourtant, détrompez-vous : même si ce dernier-né de la marque chinoise embarque une fiche technique alléchante, il sera disponible prochainement à des tarifs à en faire pâlir ses concurrents. Nous vous proposons donc de découvrir le X6 Pro, la “bête de vitesse” de Poco.

Design et écran

Poco reste fidèle à ses traits si facilement reconnaissables pour son nouveau smartphone. Nous avons alors un Poco F6 Pro avec un design assez similaire à son prédécesseur, le très bon Poco F5 Pro. Le dos du smartphone est en plastique mat, surplombé par un (très) grand module photo. L’encadrement proéminent du module contraste bien avec les couleurs du dos, ce qui ne passera pas inaperçu quand vous allez sortir le téléphone de votre poche.

En revanche, nous avons une amélioration au niveau de l’écran. Cette année, le Poco F6 Pro embarque un écran OLED de 6,67 pouces d’une définition de 3 200×1 440 pixels, avec un taux de rafraîchissement cadencé à 120 Hz. Il abrite également un capteur d’empreintes. Pour pousser le curseur plus loin, Poco a déclaré que cet écran pourrait atteindre un pic de luminosité de 4 000 nits. De quoi offrir un confort de navigation optimal quand vous utilisez votre smartphone en plein soleil.

Attention tout de même : le Poco F6 Pro est certifié IP54. Ne le faites pas tomber dans l’eau !

Performances, photo et batterie

Pour rester sur le même pied d’égalité que la concurrence, Poco a équipé son dernier-né du Snapdragon 8 Gen 2. Ce SoC, alimentant la majeure partie des smartphones haut de gamme de 2023, offre des performances époustouflantes aussi bien en navigation qu’en gaming. Ajoutez à cela une GPU Adreno 740, qui vous offrira fluidité et beaux graphismes à vos jeux mobiles les plus gourmands en ressources.

12 Go ou 16 Go de mémoire vive (selon les modèles) seront également couplés avec tout cet arsenal. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle pour plus de puissance. Le Poco F6 Pro tournera sous Android 14 avec la nouvelle surcouche maison HyperOS, qui vous proposera des thèmes dignes d’iOS 17. Enfin, côté connectivité, il est compatible WiFi 7, Bluetooth 5.3, et bien sûr, 5G.

Terminons avec la partie photo. Le Poco F6 Pro embarque trois capteurs, composés d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1,6, OIS), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), et un module macro de 2 Mpx (f/2,4). La marque chinoise promet également des innovations en photo, grâce à l’implémentation de l’IA. À l’avant, nous retrouvons un modeste capteur selfie de 16 Mpx. Certes, c’est peu par rapport à la concurrence, mais assez pour avoir de beaux clichés en plein jour.

Tout ce beau monde sera alimenté par une batterie de 5000 mAh. Cette dernière prend en charge la technologie HyperCharge de Xiaomi. Grâce à elle, vous pouvez charger votre smartphone avec un boîtier de 120 W, passant de 0 à 100% en moins de 20 minutes !

Afin d’assurer le maximum de longévité, Poco assure trois années de mise à jour d’Android et quatre de mises à jour de sécurité. De quoi tenir jusqu’en 2028 sans pour autant perdre en suivi logiciel.

Prix et disponibilité

Avec son petit frère, le Poco F6, le Poco F6 Pro est déjà disponible sur les sites officiels de Poco et Xiaomi. Vous pouvez choisir entre ces trois versions: