Ohme, la révolution : Optimisez vos recharges électriques avec YESSS & profitez d’économies vertes !

La société Ohme, récemment implantée en France, a annoncé avoir signé un accord de distribution avec le réseau YESSS Electrique. Cet accord concerne la diffusion de sa borne de recharge intelligente pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, ePod S.

Ohme et YESSS Electrique, un engagement commun pour l’électromobilité

Ohme, connue pour être l’acteur enregistrant la plus grande croissance dans son secteur au Royaume-Uni et en Irlande, propose désormais son produit innovant, l’ePod S. Ce produit est désormais disponible en France. Grâce à cette borne, les conducteurs peuvent bénéficier de la technologie de smart charging de Ohme. Cela leur permet de recharger leur véhicule au moment optimal, tant d’un point de vue financier qu’écologique.

L’accord avec YESSS Electrique, qui compte plus de 300 agences en France, permet à Ohme d’étendre sa visibilité et son accessibilité. « Cet accord de distribution est un levier de croissance clé pour Ohme » assure Alexis Chevalier, directeur du développement commercial chez Ohme France.

L’ePod S, un produit économique et écologique

Avec la borne de recharge intelligente ePod S et un tarif heures creuses, recharger un véhicule électrique équipé d’une batterie de 50 kW. Celle-ci ne coûterait pas plus de 7 euros. Ohme promeut à la fois une mobilité électrique abordable et une consommation énergétique respectueuse de l’environnement.

Il est à noter que Ohme est déjà fournisseur officiel de bornes de recharge pour plusieurs grands noms de l’automobile, comme Volkswagen, Polestar, Mercedes-Benz, Hyundai et Volvo Cars. L’entreprise a d’ailleurs été couronnée de plusieurs distinctions. Parmi celles-ci, elle a remporté le prix « Fast Track Company of the Year » lors des UK Green Business Awards. Elle a également été nommée « Fabricant de bornes de recharges de l’année » lors des Irish EV Awards 2024.

Cette nouvelle collaboration entre Ohme et YESSS Electrique. Elle Traduit clairement une volonté commune de faciliter l’accès à des solutions de recharge intelligentes et durables. Alors, pour la prévention de notre planète et l’économie sur vos trajets, n’hésitez plus et optez pour la technologie Ohme !