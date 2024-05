Google Play révolutionne : Nouveautés amplifiant sécurité et rentabilité pour les développeurs

Google Play est la plateforme de distribution d’applications de Google. Lors de la dernière édition du Google I/O, Google Play a révélé de nouvelles fonctionnalités et des outils améliorés. Elle a également annoncé des politiques de sécurité renforcées pour sa plateforme. Ces nouveautés sont conçues pour aider les développeurs à créer des expériences de haute qualité pour leurs utilisateurs. Elles visent également à garantir la sécurité et la rentabilité de ces expériences.

Engage SDK et la survie de votre application

Cette année, Google Play s’est transformé en une plateforme de contenu axée sur les applications et leurs fonctionnalités. Une nouveauté notable est l’Engage SDK. Celui-ci permet aux développeurs de mettre en avant le contenu le plus important de leurs applications installées, leur permettant ainsi de lancer les utilisateurs dans une expérience immersive avec des recommandations et des promotions personnalisées. Les intéressés sont invités à s’exprimer leur intérêt en rejoignant la prévisualisation du développeur d’Engage SDK.

Google Play Games sur PC et Play Points

Google a étendu Google Play Games sur PC à plus de 140 marchés avec un catalogue de plus de 3 000 jeux. Par ailleurs, Google a simplifié le processus d’intégration avec Play Games Services. Pour augmenter l’engagement des joueurs, les développeurs peuvent aussi profiter de Play Points pour lancer des coupons, des réductions ou des objets exclusifs en jeu.

Rendre le Play Store plus sûr

En 2021, Google a lancé la console Google Play SDK et a invité les SDK les plus largement adoptés à la rejoindre. Désormais, Google ouvre la console SDK à tous les SDK. Cette décision conditionne leur distribution à partir d’une source de référentiel Maven canonique vérifiable. De plus, cette initiative comprend les SDK open source et les petits SDK qui n’étaient pas pris en charge auparavant. De plus, Google a introduit de nouvelles protections contre l’accès non autorisé grâce à la Play Integrity API.

Optimisation du revenu avec Google Play Commerce

Cette année, les efforts sont concentrés sur l’amélioration de la capacité des développeurs à atteindre leurs clients. Cette amélioration se traduit par la facilitation des achats sécurisés et fluides sur la plateforme. En outre, nous avons ajouté de nouvelles options de paiement. Désormais, les vendeurs peuvent ajuster automatiquement le prix des produits pour refléter les fluctuations des devises par rapport au dollar américain. De plus, nous avons amélioré l’expérience d’achat pour la rendre plus fluide et conviviale.

Pour résumer, les nouvelles initiatives de Google Play visent à aider les développeurs à renforcer la confiance, à acquérir et à fidéliser les utilisateurs, et à optimiser leur revenu. Il est clair que Google Play continue de se transformer pour mieux répondre aux besoins des développeurs et des utilisateurs. N’hésitez pas à partager vos impressions et réactions à ces innovations.